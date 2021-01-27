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Пути выхода: всплеска заболеваемости COVID-19 в Москве уже не ждут

Столичным жителям разрешили вернуться в офисы, но процесс может затянуться
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Пути выхода: всплеска заболеваемости COVID-19 в Москве уже не ждут
2021-01-27 16:55:58">
2021-01-27 16:55:58
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В связи с сокращением заболеваемости COVID-19 в Москве сняли ряд ограничений на работу общепита и развлекательных заведений в ночное время, а также отменили обязательный перевод 30% сотрудников на удаленку. Однако опрошенные «Известиями» эксперты предполагают, что быстрого возврата к обычному ритму жизни ждать не стоит, и полноценно вернуться в офисы работники смогут только ближе к лету. А вот для общепита и сферы развлекательных услуг послабления могут стать толчком к восстановлению спроса, отмечают специалисты. Вирусологи не считают меры преждевременными и не ждут в столице нового всплеска инфекции.

Вернуться к норме

27 января в Москве, по данным оперштаба, зарегистрировано 1 837 новых случаев заражения COVID-19 — почти на три тысячи меньше, чем две недели назад (13 января оперштаб сообщал о 4 320 случаях). Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице продолжает улучшаться, считает мэр города Сергей Собянин. Об этом он сообщил в своем блоге.

Мэр пояснил, что количество выявленных новых случаев заражения в сутки на прошлой неделе не превышало 2–3 тыс. в день, а число госпитализаций снизилось на 1 тыс. Впервые с середины июня 2020 года в стационарах, принимающих больных с COVID-19, свободно более 50% коек, отметил он.

С 27 января в силу вступили новые послабления ограничений по COVID-19 в Москве. Среди них отмена запрета на ночную (с 23.00 до 6.00) работу предприятий общественного питания, клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха. Однако развлекательные заведения и общепит будут обязаны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором, сообщил Сергей Собянин.

Пути выхода
бар
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Снятие ограничений повысит спрос на эти услуги, надеется руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский.

Предприниматели ждут, когда люди психологически будут готовы выйти на улицы и спокойно воспользоваться сферой услуг индустрии отдыха. Проблема в том, что из-за ограничений многие компании заморозили свои программы по развитию. Сейчас важно дать старт восстановлению клиентуры и оборота, это положительно отразится на экономике, — отметил он.

Главное, подчеркнул Алексей Петропольский, чтобы эти послабления были безвозвратными. Если через две недели последует рост заболеваемости, и меры будут снова ужесточены, то бизнес понесет колоссальные издержки, потому что зря вложит деньги в продвижение и расширит штат работников.

Для того, чтобы избежать роста заболеваемости из-за снятия ограничений, в барах и ресторанах должны применяться приборы, излучающие ультрафиолет. Там, где они есть, снижается количество вирусов и риск подхватить инфекцию. Пока же такие меры применяются только в специализированных учреждениях, отметил завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор Александр Бутенко. Кроме того, не нужно допускать к работе людей с повышенной температурой и признаками простуды. Они должны оставаться дома и вызвать врача, напомнил вирусолог.

Пути выхода
бар
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

«Известия» направили запрос в мэрию Москвы с просьбой уточнить, как будут проверять соблюдение норм в заведениях общепита и развлекательных организациях.

Снова в офис

Указом мэра отменено также обязательное требование для работодателей по переводу 30% сотрудников на удаленку. Теперь эта норма носит рекомендательный характер для всех, кроме сотрудников с хроническими заболеваниями и старше 65 лет.

Ношение масок и перчаток в офисах Москвы остается обязательным, предупредил в разговоре с «Известиями» первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг. Он добавил, что продолжится практика проверок бизнеса на соблюдение санитарных правил.

Быстрого перехода работников к офисной жизни ждать не стоит, считает президент рекрутингового портала «Superjob.ru» Алексей Захаров.

Пути выхода
удаленка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Когда весной 2020 года прошла первая неделя удаленки, примерно 10% работников изъявляли желание окончательно перейти на такой формат работы. Три недели назад, когда мы проводили аналогичный опрос, уже больше 40% людей не хотели возвращаться в офис. Пока это касается именно сотрудников, но работодатели будут подстраиваться под их мнение. Если же они начнут настаивать на возвращение в офис, то высококвалифицированный специалист всегда может сменить работу. Поэтому доля сотрудников, работающих из офиса, в ближайшее время не вернется к допандемийным показателям, — убежден специалист.

Многие компании уже запланировали бюджет на содержание организации на ближайшее полугодие, поэтому раньше лета 2021 года работодатели не будут выводить сотрудников в офлайн, соглашается руководитель службы исследований «HeadHunter» Мария Игнатова.

— Уже есть определенные стратегии по развитию компании на 2021 год, и этапы перехода на новые формы работы были согласованы. Маловероятно, что их начнут стремительно менять. Особенно учитывая, что большинству вынужденных «надомников» стало комфортно работать в этом режиме, — считает она.

Специалисты, однако, отметили, что это не касается промышленности, сельского хозяйства, медицины, образования, строительства и иных сфер, где физически невозможно работать удаленно. В них большую часть сотрудников не переводили на удаленный формат работы, либо они уже вышли или выйдут сразу же после отмены ограничений, предусмотренных Роспотребнадзором.

Пути выхода
офис
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Помимо этого, для других компаний возможны гибридные формы работы: несколько дней из офиса, несколько из дома, — уточнила Мария Игнатова.

Быстро выйти с удаленки, возможно, решат госкомпании, в свою очередь отметил Алексей Захаров.

Хорошая тенденция

Для Москвы решение о снятии ограничений работы ресторанов, баров и возвращение сотрудников в офисы оправданно и своевременно, так как всплеска заболеваний коронавирусной инфекцией уже не будет, убежден доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

— В столице на данный момент уже высока прослойка тех, у кого есть иммунитет. А довольно скоро, учитывая темпы вакцинации, и остальные горожане станут носителями того самого коллективного иммунитета, который остановит эпидемию. Однако стоит помнить, что на рабочем месте надо надевать маски, если люди находятся в общем зале, где столы стоят плотно и места разделены невысокой перегородкой. Та же рекомендация, если в помещении плохая вентиляция, — отметил врач.

Пути выхода
вакцина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков


В Москве намечается хорошая тенденция по снижению заболеваемости, соглашается Александр Бутенко.

Оно происходит по нескольким причинам. Во-первых, из-за действия ограничительных мер и самодисциплины людей. Во-вторых, переболевшие бессимптомно или с явными симптомами уже внесли вклад в формирование коллективного иммунитета. А вот массовая вакцинация, находящаяся на начальной стадии, пока вряд ли оказывает влияние на эпидситуацию. Однако, вероятно, привита значительная часть медработников и школьные педагоги, а именно эти группы являлись большим фактором распространения инфекции, —отметил специалист.

«Известия» направили запрос в оперштаб Москвы с просьбой прокомментировать причины снижения заболеваемости.

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