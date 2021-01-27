Пути выхода: всплеска заболеваемости COVID-19 в Москве уже не ждут

В связи с сокращением заболеваемости COVID-19 в Москве сняли ряд ограничений на работу общепита и развлекательных заведений в ночное время, а также отменили обязательный перевод 30% сотрудников на удаленку. Однако опрошенные «Известиями» эксперты предполагают, что быстрого возврата к обычному ритму жизни ждать не стоит, и полноценно вернуться в офисы работники смогут только ближе к лету. А вот для общепита и сферы развлекательных услуг послабления могут стать толчком к восстановлению спроса, отмечают специалисты. Вирусологи не считают меры преждевременными и не ждут в столице нового всплеска инфекции.

Вернуться к норме

27 января в Москве, по данным оперштаба, зарегистрировано 1 837 новых случаев заражения COVID-19 — почти на три тысячи меньше, чем две недели назад (13 января оперштаб сообщал о 4 320 случаях). Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице продолжает улучшаться, считает мэр города Сергей Собянин . Об этом он сообщил в своем блоге.



Мэр пояснил, что количество выявленных новых случаев заражения в сутки на прошлой неделе не превышало 2–3 тыс. в день, а число госпитализаций снизилось на 1 тыс. Впервые с середины июня 2020 года в стационарах, принимающих больных с COVID-19, свободно более 50% коек, отметил он.



С 27 января в силу вступили новые послабления ограничений по COVID-19 в Москве. Среди них отмена запрета на ночную (с 23.00 до 6.00) работу предприятий общественного питания, клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха. Однако развлекательные заведения и общепит будут обязаны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором, сообщил Сергей Собянин.

Пути выхода Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Снятие ограничений повысит спрос на эти услуги, надеется руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский.

— Предприниматели ждут, когда люди психологически будут готовы выйти на улицы и спокойно воспользоваться сферой услуг индустрии отдыха. Проблема в том, что из-за ограничений многие компании заморозили свои программы по развитию. Сейчас важно дать старт восстановлению клиентуры и оборота, это положительно отразится на экономике , — отметил он.

Главное, подчеркнул Алексей Петропольский, чтобы эти послабления были безвозвратными. Если через две недели последует рост заболеваемости, и меры будут снова ужесточены, то бизнес понесет колоссальные издержки, потому что зря вложит деньги в продвижение и расширит штат работников.

Для того, чтобы избежать роста заболеваемости из-за снятия ограничений, в барах и ресторанах должны применяться приборы, излучающие ультрафиолет. Там, где они есть, снижается количество вирусов и риск подхватить инфекцию. Пока же такие меры применяются только в специализированных учреждениях, отметил завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор Александр Бутенко. Кроме того, не нужно допускать к работе людей с повышенной температурой и признаками простуды. Они должны оставаться дома и вызвать врача, напомнил вирусолог.

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«Известия» направили запрос в мэрию Москвы с просьбой уточнить, как будут проверять соблюдение норм в заведениях общепита и развлекательных организациях.

Снова в офис

Указом мэра отменено также обязательное требование для работодателей по переводу 30% сотрудников на удаленку. Теперь эта норма носит рекомендательный характер для всех, кроме сотрудников с хроническими заболеваниями и старше 65 лет.

Ношение масок и перчаток в офисах Москвы остается обязательным, предупредил в разговоре с «Известиями» первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг. Он добавил, что продолжится практика проверок бизнеса на соблюдение санитарных правил.

Быстрого перехода работников к офисной жизни ждать не стоит, считает президент рекрутингового портала «Superjob.ru» Алексей Захаров.

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— Когда весной 2020 года прошла первая неделя удаленки, примерно 10% работников изъявляли желание окончательно перейти на такой формат работы. Т ри недели назад, когда мы проводили аналогичный опрос, уже больше 40% людей не хотели возвращаться в офис. Пока это касается именно сотрудников, но работодатели будут подстраиваться под их мнение. Если же они начнут настаивать на возвращение в офис, то высококвалифицированный специалист всегда может сменить работу . Поэтому доля сотрудников, работающих из офиса, в ближайшее время не вернется к допандемийным показателям, — убежден специалист.



Многие компании уже запланировали бюджет на содержание организации на ближайшее полугодие, поэтому раньше лета 2021 года работодатели не будут выводить сотрудников в офлайн, соглашается руководитель службы исследований «HeadHunter» Мария Игнатова.

— Уже есть определенные стратегии по развитию компании на 2021 год, и этапы перехода на новые формы работы были согласованы. Маловероятно, что их начнут стремительно менять. Особенно учитывая, что большинству вынужденных «надомников» стало комфортно работать в этом режиме, — считает она.

Специалисты, однако, отметили, что это не касается промышленности, сельского хозяйства, медицины, образования, строительства и иных сфер, где физически невозможно работать удаленно. В них большую часть сотрудников не переводили на удаленный формат работы, либо они уже вышли или выйдут сразу же после отмены ограничений, предусмотренных Роспотребнадзором.

Пути выхода Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Помимо этого, для других компаний возможны гибридные формы работы: несколько дней из офиса, несколько из дома, — уточнила Мария Игнатова.



Быстро выйти с удаленки, возможно, решат госкомпании, в свою очередь отметил Алексей Захаров.

Хорошая тенденция

Для Москвы решение о снятии ограничений работы ресторанов, баров и возвращение сотрудников в офисы оправданно и своевременно, так как всплеска заболеваний коронавирусной инфекцией уже не будет, убежден доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

— В столице на данный момент уже высока прослойка тех, у кого есть иммунитет. А довольно скоро, учитывая темпы вакцинации, и остальные горожане станут носителями того самого коллективного иммунитета, который остановит эпидемию. Однако стоит помнить, что на рабочем месте надо надевать маски, если люди находятся в общем зале, где столы стоят плотно и места разделены невысокой перегородкой. Та же рекомендация, если в помещении плохая вентиляция, — отметил врач.

Пути выхода Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков



В Москве намечается хорошая тенденция по снижению заболеваемости , соглашается Александр Бутенко.