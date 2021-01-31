Безмерно рады: в регионах смягчают антиковидные ограничения

В России с середины января идет устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом: суточные показатели упали с 24 715 случаев (15 января) до 18 359 (31 января). В связи с этим регионы начали смягчать ограничительные меры, и Москва одной из первых. По мнению экспертов, вирус постепенно уходит из крупных и средних городов, смещаясь в малонаселенные пункты. Однако о полном снятии ограничений пока говорить рано. Важно сохранить запрет на массовые мероприятия, поскольку именно там заражается до 80% людей, отмечают специалисты. А масочный режим необходимо соблюдать до полной победы над инфекцией.

Возвращение к норме

По данным оперштаба Москвы, в столице на 31 января выздоровело в два раза больше людей, чем заболело (5 502 к 2 284 соответственно), а число новых случаев коронавируса уже неделю едва превышает две тысячи. Поэтому столица отменила многие введенные ранее ограничения.



Так, с 27 января разрешена работа в ночное время ресторанов и кафе, снято обязательное правило по переводу на удаленку 30% сотрудников компаний.

Безмерно рады Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Вслед за Москвой ограничения начали смягчать и в других регионах страны. Так, в Санкт-Петербурге с 30 января общепиту разрешили работать круглосуточно, за исключением фуд-кортов в торговых центрах. Помимо этого, концертные залы теперь могут быть заполнены на 50% (ранее было 25%), открылись зоопарки и аквапарки. Возобновляют работу музеи, выставки, театры и ледовые катки в торговых центрах. Об этом сообщается на сайте администрации города. Число новых заболевших в сутки в Северной столице снизилось за прошедшую неделю в среднем на 800 человек — до 2 160 к концу января (на позапрошлой неделе там фиксировали рост в районе трех тысяч новых случаев в сутки, а в прошлое воскресенье, 24 января, прирост составил 2 929 человек).

Фуд-корты заработали в Астраханской области. В регионе также открыли театральные буфеты, а музеям разрешили принимать организованные группы не более пяти человек , написал глава региона Игорь Бабушкин на своей странице в одной из соцсетей.

В Брянской области общепиту разрешили работать до 3:00, а также сняли запрет на проведение корпоративов. Отменили ограничения на работу общепита и в Иркутской области. Глава региона Игорь Кобзев подписал соответствующий документ 30 января, сообщается на официальном портале субъекта.

Также о поэтапном снятии ограничительных мер заявили власти Башкири и. Об этом в прошлый четверг сообщил глава республики Радий Хабиров на ежегодном послании к госсобранию. Так, с 29 января в регионе общепит может работать круглосуточно и без ограничений на количество посетителей. А культурные мероприятия и спортивные соревнования могут проводиться при заполнении 85 % зрительских мест. Кроме того, с 8 февраля отменяется дистанционный режим для вузов, а с 27 марта смогут работать детские оздоровительные лагеря при условии получения разрешения Роспотребнадзора и приоритетной вакцинации сотрудников этих учреждений от COVID-19, сообщается на сайте главы республики.

Безмерно рады Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В Курской области ослабили ограничения на работу ресторанов и кафе только по пятницам и субботам. По этим дням заведения смогут принимать посетителей до часу ночи, начиная с 5 февраля. Также сохраняется запрет на работу танцевальных площадок, караоке-клубов. Помимо этого, гражданам 65 лет и старше продлили режим обязательной самоизоляции до 21 февраля.

Всего за последние сутки в России подтверждено 18 359 новых случаев COVID-19. За прошедшую неделю число новых заражений снизилось почти на 3 тыс. (24 января в стране фиксировали 21 127 случаев). В целом по России число выздоровевших от инфекции людей превышает количество заболевших: 31 января выписали 20 тыс. человек, сообщает оперштаб.

Переломный момент

Менее заметно снижение заболеваемости в районных центрах и селах, потому что они столкнулись с эпидемией в последнюю очередь , отметил в разговоре с «Известиями» член комитета СФ по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.

Безмерно рады Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Вирус постепенно уходит из мегаполисов и средних по населенности городов. В крупных городах уже достаточно высокая прослойка иммунизации: там больше как переболевших, так и вакцинированных. А вот в малонаселенных областях этот показатель пока низок, что и дает прирост заболевших , — считает сенатор.

Несмотря на региональные различия, в целом эпидемия идет на спад, отметил академик РАН, вирусолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.



— Санитарные меры без сомнения ограничивают скорость распространения вируса, однако они также оказывают и негативное воздействие на организм человека. Хронические больные зачастую не могут получить помощь на дому, совершать регулярные прогулки. Не случайно после карантина в Европе обращение к врачам увеличилось на 100%. Так что снятие ограничений можно только поддержать, — сказал вирусолог «Известиям».



Но от массовых мероприятий пока надо воздержаться, подчеркнул он.

— Как показывает опыт, 80% людей заражается как раз на таких массовых собраниях. И маски все так же необходимы в транспорте и общественных местах — там, где нет возможности соблюдать социальную дистанцию, — убежден специалист.

Все решения по смягчению ограничений в любом случае регулируются Роспотребнадзором. Исходя из критериев ведомства, регионы учитывают число свободных коек и количество прироста заболевших, и на этом фоне думают о возможности по ослаблению мер, отметил Сергей Леонов.

«Известия» направили запрос в оперштаб с просьбой прокомментировать ситуацию с распространением инфекции.