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Масштабная вакцинация от COVID-19 началась в России 18 января

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Масштабная вакцинация российских граждан началась по всей стране в понедельник, 18 января, по поручению президента РФ Владимира Путин, которое он дал 13 января.

Отмечается, что граждане смогут сделать прививку одним из двух препаратов, которые официально зарегистрированы в России — «Спутник V», разработанная центром им. Гамалеи, и «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром «Вектор», пишет «Федеральное агентство новостей».

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Вице-премьер Татьяна Голиков, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с инфекцией, ранее сообщала, что около 2,1 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции поступит в гражданский оборот в России до конца января.

Вакцинация в России проходит бесплатно и на добровольной основе. Врачи подчеркивают, что несмотря на прививку от коронавируса отказываться от соблюдения эпидемиологических мер не следует: гражданам рекомендуется по-прежнему носить медицинскую маску, перчатки, а также соблюдать безопасную дистанцию.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова, уточняет REGNUM, отметила важность с помощью вакцинации сформировать коллективный иммунитет к осени 2021 года. По словам Поповой, что для достижения этой цели в первый год необходимо охватить 60% населения России.

Как напоминает RT, согласно данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и центра им. Н.Ф. Гамалеи, эффективность препарата «Спутник V» составила 91,4%.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Позже была зарегистрирована разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора — «ЭпиВакКорона». Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью, отмечали эксперты.

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