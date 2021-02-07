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Корона падает: сколько продлится снижение заболеваемости COVID-19

Прогнозировать эпидситуацию дальше середины весны ученые пока не берутся
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Корона падает: сколько продлится снижение заболеваемости COVID-19
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2021-02-07 16:14:21
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Ежесуточное количество заразившихся коронавирусом, за последние две недели снизившееся с 21 127 до 16 048 человек, будет уменьшаться и дальше. По мнению опрошенных «Известиями» медиков, процесс продолжится до конца марта — начала апреля. Дальнейшее развитие обстановки будет зависеть от многих факторов, включая динамику вакцинации. Не повлияет на эпидситуацию и предстоящее возвращение студентов в вузы — несмотря на дистанционный формат, многие из студентов продолжали посещать общественные места и уже переболели COVID-19, уверены специалисты. Подъем заболевания возможен только в случае мутации вируса, предупреждают ученые.

Твердая четверка

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7 февраля оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России заявил о 16 048 заразившихся коронавирусом за сутки. Неделю назад, 31 января, было зафиксировано 18 359 случаев, а полмесяца назад, 24 января, — 21 127. Таким образом, за последние две недели ежесуточный прирост новых больных коронавирусом в России снизился в среднем на 4 тыс. человек (24%).

Существенно уменьшился прирост новых случаев ковида в городах, занимающих первые два места в списке антилидеров. В Москве, по данным на 7 февраля, отмечено 2028 новых заболевших (2284 неделю и 3069 две недели назад), в Санкт-Петербурге — 1175 (2160 и 2929 соответственно).

Спад заболеваемости сейчас отмечается во всех регионах РФ и во многих странах Северного полушария, включая США, — это свидетельствует о том, что сезонный подъем, который начался в октябре, сменился новой стадией, считает заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган.

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По его мнению, пока этот процесс нельзя объяснить успехом введенных ограничений или началом массовой вакцинации. Для этого прошло слишком мало времени.

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— Дело, вероятно, в общих закономерностях эпидемий, вызванных сезонными респираторными вирусами, и сочетании различных факторов, включая климатические, — пояснил «Известиям» Михаил Каган.

Впрочем, ситуация пока далека от идеальной. Есть регионы, в которых тенденция к снижению заболеваемости еще не заметна. Например, Нижегородская область, которая как минимум с начала года занимает четвертое место в топ-10 антилидеров. Число новых заболевших там меняется незначительно: 7 февраля было зафиксировано 469 новых больных, неделю назад — 464, две недели назад — 489.

Прощай, удаленка

8 февраля студенты вузов, находящихся в ведении столичного департамента образования, вернутся к очному формату обучения. Ранее соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. С понедельника будут разблокированы и транспортные карты, позволяющие ездить в общественном транспорте по льготному тарифу.

По мнению врачей, возвращение студентов в вузы не должно повлиять на рост заболеваемости, поскольку далеко не все из них избегали посещения общественных мест во время дистанционного формата обучения.

— Студенты не были обязаны соблюдать домашний режим и так же, как и другие люди, ходили в магазины, посещали общественные места и мероприятия, встречались в кафе и ресторанах, — заметил медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

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студенты
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Из-за того, что социальная активность студентов снизилась незначительно, многие из них успели переболеть коронавирусом, добавила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

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— Когда речь идет о таком сложном явлении, как ковид, сложно давать точные прогнозы. Приходится иметь дело с неопределенностью по многим аспектам, — подчеркнул Михаил Каган. — Если ослабление мер и приведет к подъему, то не быстро, месяца через полтора. Подъем не возникает быстро — должно пройти несколько циклов заражений, притом что один цикл занимает до двух недель из-за довольно длительного инкубационного периода. Поэтому надо просто мониторить ситуацию.

Оптимистичный прогноз

Одна из основных причин снижения заболеваемости — приобретение иммунитета многими людьми, уверены ученые.

— Доля переболевшего ковидом населения приближается к той, которая необходима для снижения вирусной нагрузки в популяции. Не все прибегали к помощи официальной медицины, многие перенесли болезнь с минимальной клинической картиной. Но переболевшие сейчас есть почти в каждой семье, особенно в Москве, — заключила Ольга Шуппо.

Снижение числа заболевающих коронавирусной инфекцией может стать тенденцией как минимум на ближайшие несколько недель — в этот период число ежедневно фиксируемых случаев будет уменьшаться, уверен Владислав Мохамед Али.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По его словам, это продлится примерно до конца марта — начала апреля. Даже если динамика замедлится или в какие-то дни проявится рост относительно предыдущих суток, то это вряд ли повлияет на общую тенденцию. Дальше ситуацию прогнозировать сложно, так как на нее будет влиять слишком много факторов, в частности динамика вакцинации.

— Но о том, что это тренд, говорит не только статистика. Мы наблюдаем и сокращение числа больниц, перепрофилированных под лечение больных COVID-19, и возвращение этих медучреждений к привычному режиму работы, — отметил эксперт.

Новый подъем заболевания возможен в случае мутации вируса, предупредила Ольга Шуппо. Как любая живая субстанция, вирус вырабатывает механизмы адаптации к методам лечения, напомнила эксперт.

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