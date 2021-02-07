Корона падает: сколько продлится снижение заболеваемости COVID-19

Ежесуточное количество заразившихся коронавирусом, за последние две недели снизившееся с 21 127 до 16 048 человек, будет уменьшаться и дальше. По мнению опрошенных «Известиями» медиков, процесс продолжится до конца марта — начала апреля. Дальнейшее развитие обстановки будет зависеть от многих факторов, включая динамику вакцинации. Не повлияет на эпидситуацию и предстоящее возвращение студентов в вузы — несмотря на дистанционный формат, многие из студентов продолжали посещать общественные места и уже переболели COVID-19, уверены специалисты. Подъем заболевания возможен только в случае мутации вируса, предупреждают ученые.

Твердая четверка

7 февраля оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России заявил о 16 048 заразившихся коронавирусом за сутки. Неделю назад, 31 января, было зафиксировано 18 359 случаев, а полмесяца назад, 24 января, — 21 127. Таким образом, за последние две недели ежесуточный прирост новых больных коронавирусом в России снизился в среднем на 4 тыс. человек (24%).

Существенно уменьшился прирост новых случаев ковида в городах, занимающих первые два места в списке антилидеров. В Москве, по данным на 7 февраля, отмечено 2028 новых заболевших (2284 неделю и 3069 две недели назад), в Санкт-Петербурге — 1175 (2160 и 2929 соответственно).

Спад заболеваемости сейчас отмечается во всех регионах РФ и во многих странах Северного полушария, включая США, — это свидетельствует о том, что сезонный подъем, который начался в октябре, сменился новой стадией, считает заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган.

По его мнению, пока этот процесс нельзя объяснить успехом введенных ограничений или началом массовой вакцинации. Для этого прошло слишком мало времени.

— Дело, вероятно, в общих закономерностях эпидемий, вызванных сезонными респираторными вирусами, и сочетании различных факторов, включая климатические, — пояснил «Известиям» Михаил Каган.

Впрочем, ситуация пока далека от идеальной. Есть регионы, в которых тенденция к снижению заболеваемости еще не заметна. Например, Нижегородская область, которая как минимум с начала года занимает четвертое место в топ-10 антилидеров. Число новых заболевших там меняется незначительно: 7 февраля было зафиксировано 469 новых больных, неделю назад — 464, две недели назад — 489.

Прощай, удаленка

8 февраля студенты вузов, находящихся в ведении столичного департамента образования, вернутся к очному формату обучения. Ранее соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. С понедельника будут разблокированы и транспортные карты, позволяющие ездить в общественном транспорте по льготному тарифу.

По мнению врачей, возвращение студентов в вузы не должно повлиять на рост заболеваемости, поскольку далеко не все из них избегали посещения общественных мест во время дистанционного формата обучения.

— Студенты не были обязаны соблюдать домашний режим и так же, как и другие люди, ходили в магазины, посещали общественные места и мероприятия, встречались в кафе и ресторанах, — заметил медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

Корона падает1 Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Из-за того, что социальная активность студентов снизилась незначительно, многие из них успели переболеть коронавирусом, добавила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

— Когда речь идет о таком сложном явлении, как ковид, сложно давать точные прогнозы. Приходится иметь дело с неопределенностью по многим аспектам, — подчеркнул Михаил Каган. — Если ослабление мер и приведет к подъему, то не быстро, месяца через полтора. Подъем не возникает быстро — должно пройти несколько циклов заражений, притом что один цикл занимает до двух недель из-за довольно длительного инкубационного периода. Поэтому надо просто мониторить ситуацию.

Оптимистичный прогноз

Одна из основных причин снижения заболеваемости — приобретение иммунитета многими людьми, уверены ученые.

— Доля переболевшего ковидом населения приближается к той, которая необходима для снижения вирусной нагрузки в популяции. Не все прибегали к помощи официальной медицины, многие перенесли болезнь с минимальной клинической картиной. Но переболевшие сейчас есть почти в каждой семье, особенно в Москве, — заключила Ольга Шуппо.

Снижение числа заболевающих коронавирусной инфекцией может стать тенденцией как минимум на ближайшие несколько недель — в этот период число ежедневно фиксируемых случаев будет уменьшаться, уверен Владислав Мохамед Али.

Корона падает2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, это продлится примерно до конца марта — начала апреля. Даже если динамика замедлится или в какие-то дни проявится рост относительно предыдущих суток, то это вряд ли повлияет на общую тенденцию. Дальше ситуацию прогнозировать сложно, так как на нее будет влиять слишком много факторов, в частности динамика вакцинации.

— Но о том, что это тренд, говорит не только статистика. Мы наблюдаем и сокращение числа больниц, перепрофилированных под лечение больных COVID-19, и возвращение этих медучреждений к привычному режиму работы, — отметил эксперт.

Новый подъем заболевания возможен в случае мутации вируса, предупредила Ольга Шуппо. Как любая живая субстанция, вирус вырабатывает механизмы адаптации к методам лечения, напомнила эксперт.