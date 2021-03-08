Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В России предложили называть новые улицы в честь выдающихся соотечественниц
Армия
Военкомат Ленобласти предложил девушкам сдать бывших ухажеров в армию
Культура
«Земля кочевников» названа лучшим фильмом на премии «Выбор критиков»
Общество
В России за сутки зафиксировали 10 253 новых случаев COVID-19
Мир
Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу после планового отключения
Мир
Меган Маркл рассказала о переживаниях королевской семьи из-за цвета кожи ее ребенка
Общество
Умер пианист Дмитрий Башкиров
Интернет
В Госдуме предложат меры против блокировки российских СМИ в соцсетях
Общество
В Москве от COVID-19 вакцинировалось более 700 тыс. человек
Сюжет:

Ракова сообщила о сформированном у москвичей иммунитете к коронавирусу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У жителей Москвы сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу с момента снятия локдауна в столице. Об этом заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью Антону Красовскому в программе «Антонимы» на RT.

Освободили проезд: в Москве смягчили коронавирусный режим
Жители столицы старше 65 лет с 8 марта вновь смогут пользоваться социальными картами в общественном транспорте

«Да, многие страны закрываются на локдаун. Но проблема в том, что они и не открывались с локдауна. Многие очень европейские страны выбрали тактику, при которой они уже второй год закрыты. И поэтому любая их попытка открыться и снизить ограничительные меры ведет за собой автоматически взрывной рост заболеваемости», — подчеркнула она.

Ракова напомнила, что в Москве локдаун вводился только весной, а потом были «определенные разумные ограничения».

«Но, несмотря на всю Европу, с сентября месяца Москва жила полноценной жизнью: всё работало, всё было открыто. И постепенно за эти полгода сформировался определенный популяционный иммунитет», — добавила она, отметив, что «уже очень много людей переболело».

Ранее в этот же день Ракова отметила, что в столице вакцинировалось более 700 тыс. человек.

Кроме того, с 8 марта для москвичей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями режим изоляции перестал быть обязательным. С понедельника транспортные карты граждан этой категории будут разблокированы. Ранее такая возможность была только у тех, кто привился от коронавируса.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021