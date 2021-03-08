Ракова сообщила о сформированном у москвичей иммунитете к коронавирусу

У жителей Москвы сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу с момента снятия локдауна в столице. Об этом заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью Антону Красовскому в программе «Антонимы» на RT.

«Да, многие страны закрываются на локдаун. Но проблема в том, что они и не открывались с локдауна. Многие очень европейские страны выбрали тактику, при которой они уже второй год закрыты. И поэтому любая их попытка открыться и снизить ограничительные меры ведет за собой автоматически взрывной рост заболеваемости», — подчеркнула она.

Ракова напомнила, что в Москве локдаун вводился только весной, а потом были «определенные разумные ограничения».

«Но, несмотря на всю Европу, с сентября месяца Москва жила полноценной жизнью: всё работало, всё было открыто. И постепенно за эти полгода сформировался определенный популяционный иммунитет», — добавила она, отметив, что «уже очень много людей переболело».

Ранее в этот же день Ракова отметила, что в столице вакцинировалось более 700 тыс. человек.

Кроме того, с 8 марта для москвичей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями режим изоляции перестал быть обязательным. С понедельника транспортные карты граждан этой категории будут разблокированы. Ранее такая возможность была только у тех, кто привился от коронавируса.

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