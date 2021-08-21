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Эксперты Минздрава разрешили вакцинацию «Спутником Лайт» лиц старше 60 лет
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Эксперты Минздрава разрешили вакцинацию «Спутником Лайт» лиц старше 60 лет

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Эксперты Минздрава России разрешили использование вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» для вакцинации лиц старше 60 лет. Об этом заявил в субботу, 21 августа, глава ведомства Михаил Мурашко.

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«Эксперты дали разрешение на использование вакцины «Спутник Лайт» для лиц старше 60 лет», — сказал Мурашко журналистам по итогам рабочей поездки в Калмыкию.

Он уточнил, что «Спутник Лайт» в первую очередь применяют для повторной вакцинации, в том числе людей пожилого возраста, ранее уже получивших прививку от COVID-19. По словам Мурашко, на сегодняшний день вакцина есть во всех российских регионах.

Накануне глава Минздрава сообщал, что уже свыше 43 млн россиян прошли вакцинацию от коронавируса.

В тот же день глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может быть сформирован до конца текущего года. Он подчеркивал, что вакцины в избытке имеются во всех регионах, и «вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались».

«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», первой в мире зарегистрированной вакцины против COVID-19. Препарат был зарегистрирован в мае, он не требует специальных условий для хранения и логистики и эффективен против новых штаммов коронавирусной инфекции.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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