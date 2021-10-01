Страх и риск: 13% россиян генетически склонны к тяжелому COVID-19

Международный коллектив ученых выяснил, что обладатели особого варианта гена, регулирующего функции иммунной системы, в два раза чаще попадают на ИВЛ при заражении COVID-19 . Соавторы исследования из России уточнили, что у таких людей выше и сам риск заразиться коронавирусом. Также ученые выяснили: в РФ граждан с этим вариантом гена около 13%. Впрочем, генетика — не единственный и не самый важный фактор риска развития осложнений при коронавирусе, отмечают эксперты.

Чертова дюжина

Комплекс генов HLA играет важную роль в иммунном ответе . Ранее ученые доказали, что некоторые из вариантов таких генов приводили к более тяжелому течению атипичной пневмонии, вспышка которой произошла в 2003 году. Исследователи решили изучить связь этих генов с COVID-19.

Международный коллектив ученых из Германии, Швейцарии, США, Испании, Австрии, Великобритании и России под руководством специалистов из клиники Шарите (Берлин) проанализировал, как связаны варианты гена HLA и тяжесть течения COVID-19. В исследовании участвовали 435 пациентов старше 18 лет из Германии, Испании, Швейцарии и США с разной тяжестью течения COVID-19 — от бессимптомного течения до смертельных исходов.

Оказалось, что есть достаточно частый вариант гена HLA-C (а именно HLA-C*04:01), который примерно вдвое повышает риск попасть на ИВЛ при заражении коронавирусом . Связи между этим вариантом гена и вирусной нагрузкой у госпитализированных пациентов обнаружено не было. Как предположили авторы исследования, когда люди поступают с тяжелой дыхательной недостаточностью, вирус уже частично выведен из организма. Болезнь же продолжается вследствие уже запущенных воспалительных механизмов.

Страх и риск Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

С российской стороны в исследовании участвовали специалисты из медико-генетического центра Genotek. Они решили использовать данные 13 тыс. пациентов центра и другие научные статьи (всего получилось проанализировать данные 1,8 млн человек), чтобы увеличить выборку исследования и понять, сколько процентов россиян, а также жителей других стран обладают вариантом гена HLA-C . Выяснилось, что он есть у 13% людей в России и Германии, у 16% в Швейцарии и у 15% в Испании.

— Мы также решили проверить гипотезу о том, что этот же вариант гена может быть связан не только с более тяжелым течением болезни, но и с вероятностью заболеть COVID-19, — рассказал директор по продукту компании Genotek, эксперт рынка Национальной технологической инициативы Хелснет Александр Ракитько. — Мы использовали результаты других ранее опубликованных исследований, чтобы понять, как часто эта мутация встречается у тех, кто переболел, и у тех, кто не переболел. В итоге выяснилось, что упомянутый выше вариант HLA-C немного повышает риск подхватить COVID-19.

Как добавил Александр Ракитько, точных данных по вероятности заражения дать пока нельзя. Сейчас расчеты говорят о том, что она повышается примерно на 10% у обладателей такого варианта гена . Но для более достоверных выводов требуются дополнительные исследования.

По словам эксперта, одно из возможных объяснений высокой уязвимости обладателей HLA-C к COVID-19 — то, что этот вариант может приводить к сниженной способности антител человека связываться с белками SARS-CoV-2 . Проверить наличие этого гена можно в лаборатории, которая занимается соответствующим анализом.

С генетикой поспоришь

Как указали ученые, результаты исследования позволят выделять людей группы риска. Однако генетика — не единственный и не самый главный фактор, связанный с тяжелым течением COVID-19.

— Безусловно, генетика играет роль в предрасположенности человека к различным заболеваниям. Хорошо известно, что некоторые гены повышают риск развития аллергии или заражения инфекционным заболеванием. Однако если статистика говорит, что риск повышается на несколько процентов, это далеко не приговор. Гораздо более важными факторами в случае COVID-19 являются сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые патологии, диабет. Они в разы повышают риски тяжелого течения болезни и вероятности развития постковидных осложнений , — сказал «Известиям» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

Страх и риск Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вывод о связи частоты попадания больных COVID-19 на ИВЛ и наличия у них определенного варианта гена был достоверно получен только для нескольких сотен людей , заметил врач педиатр-иммунолог, профессор Андрей Продеус.

— Да, мы знаем, что распространен ген у определенного процента популяции, но для более достоверных данных нужно увеличивать выборку. Впрочем, конечно, связь более тяжелого течения многих болезней, в том числе COVID-19, с определенными генами существует, и этот вопрос необходимо продолжать прорабатывать, — считает специалист.