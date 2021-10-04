Мишустин заявил о вызывающей беспокойство динамике развития коронавируса в РФ

Динамика распространения COVID-19 в России вызывает серьезное беспокойство, заявил 4 октября премьер-министр Михаил Мишустин.

«Динамика, которую мы наблюдаем последние дни, вызывает серьезное беспокойство. Заболеваемость растет в большинстве субъектов РФ. Много пациентов в больницах: в два раза больше, чем в это же время в прошлом году», — сказал он на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Как отметил Мишустин, в настоящее время в российских больницах в два раза больше новых пациентов, чем в это же время в прошлом году.

«На федеральном уровне мы продолжим принимать меры, чтобы наша система здравоохранения могла стабильно работать, а пациентам оказывалась необходимая медицинская помощь», — указал премьер-министр.

Он также подчеркнул, что в России обеспечен необходимый запас лекарств, масок и других средств защиты. Кроме того, в стране есть достаточное количество тест-систем на COVID-19.

«Следим, чтобы в больницах было оборудование, медицинские изделия, медикаменты и, конечно, кислород. Направляем средства на обеспечение лекарствами пациентов, которые лечатся от ковида дома. Есть необходимый запас масок, других средств индивидуальной защиты», — добавил Мурашко.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации в России недостаточны для успешной борьбе с коронавирусной инфекцией и россиянам нужно активнее делать прививки. Причиной низких темпов вакцинации он счел недостаточно активную кампанию по разъяснению безальтернативности вакцинации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, назвала крайне напряженной ситуацию с коронавирусом в России.

22 августа президент России Владимир Путин назвал вакцинацию лучшим инструментом для победы над пандемией. Он также указал на необходимость проведения разъяснительной работы по вакцинации. По его словам, нужно рассказывать населению о преимуществах прививок и говорить о последствиях тяжелого течения заболевания.

В РФ с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.