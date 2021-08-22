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Путин назвал вакцинацию лучшим инструментом для победы над пандемией COVID-19

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Президент России Владимир Путин в воскресенье, 22 августа, назвал вакцинацию лучшим инструментом для победы над пандемией COVID-19.

«В этой связи нам надо сделать все для того, чтобы пандемию побороть, и самый лучший инструмент для этой борьбы — вакцинация», — сказал президент в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия».

Доходы россиян, по словам главы государства, зависят от эффективности работы экономики, ее обновления, модернизации, реализации намеченных планов.

Во время встречи Путин также указал на необходимость проведения разъяснительной работы по вакцинации. По его словам, нужно рассказывать населению о преимуществах вакцинации и говорить о последствиях тяжелого течения заболевания.

20 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что свыше 43 млн россиян прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. По его словам, препараты в регионах страны поставляются в достаточных объемах и нет ни одного субъекта, где запас был бы меньше, чем на неделю.

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Как считает глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может быть сформирован до конца текущего года. Ученый подчеркнул, что вакцины в избытке имеются во всех российских регионах и «вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались».

6 августа замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил, что достижение в России коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80–90% является вопросом нескольких месяцев.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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