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Путин заявил о необходимости проведения разъяснительной работы по вакцинации

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Президент России Владимир Путин в воскресенье, 22 августа, заявил, что нельзя никого запугивать и заставлять прививаться от COVID-19.

«Никого не надо запугивать, никого не нужно заставлять. Нужно разъяснять», — сказал он в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия».

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Российский лидер отметил, что необходимо рассказывать населению о преимуществах вакцинации и говорить о последствиях тяжелого течения заболевания.

«Конечно, можно и нужно создавать всякие стимулы, но это не должно быть кампанией навязывания», — заявил он.

20 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что свыше 43 млн россиян прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. По его словам, препараты в регионах страны поставляются в достаточных объемах и нет ни одного субъекта, где запас был бы меньше, чем на неделю.

Как считает глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может быть сформирован до конца текущего года. Ученый подчеркнул, что вакцины в избытке имеются во всех российских регионах, и «вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались».

6 августа замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил, что достижение в России коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80–90% является вопросом нескольких месяцев.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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