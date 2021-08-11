«Спутник» Земли: год назад была зарегистрирована первая вакцина против COVID-19

11 августа 2020 года Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины против COVID-19 — российского препарата «Спутник V» . Сегодня он зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире. В Сан-Марино уже практически удалось достичь коллективного иммунитета благодаря «Спутнику V» и начал развиваться вакцинный туризм, рассказал «Известиям» министр здравоохранения и общественной безопасности республики Роберто Чаватта. Он поделился, что в страну приезжают специально чтобы привиться российским препаратом.

Вечно первая

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от COVID-19, получившую название «Спутник V» . Препарат разработан при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

— Создание «Спутника V» — великое достижение Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии и отечественной науки в целом, — подчеркнул в беседе с «Известиями» руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов Центра имени Н.Ф Гамалеи профессор Александр Бутенко. — По разным критериям это лучшая вакцина из всех существующих . Подтверждение — июльская публикация в международном журнале Vaccines. Авторы испытали возможности «Спутника V» против новых штаммов коронавируса. Оказалось, что антитела образуются против всех штаммов.

Сегодня «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире . Такие сведения «Известиям» предоставили в РФПИ. Данные от регуляторов стран, полученные в ходе вакцинации населения, доказывают, что «Спутник V» — одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщает фонд на своем сайте.

Помимо России, препарат производят в Узбекистане, Белоруссии, Аргентине, Вьетнаме. РФПИ объявил о партнерствах для производства вакцины с 20 компаниями в 14 государствах.

Вакцину разрабатывали в период, когда доминировал вариант вируса из Уханя. Спустя год оказалось, что она эффективна в том числе и против новых штаммов. Так, исследование, которое в июне провел минздрав аргентинской столицы, подтвердило высокую эффективность «Спутника V» против бразильского штамма коронавируса.

2 февраля 2021 года авторитетный научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». Эффективность вакцины против заражения коронавирусом составила 91,6%.

Качество и количество

«Спутник V» создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Российская вакцина использует два разных вектора для двух прививок в ходе одного курса вакцинации. Такой метод обеспечивает более продолжительный иммунитет по сравнению с технологией одного и того же механизма доставки для обеих прививок.

По словам профессора Александра Бутенко, разработка вакцин такого типа — крайне перспективное направление на многие годы вперед.

«Спутник V» дал импульс не развитию не только науки, но и фарминдустрии.

— С момента регистрации вакцины к ее производству подключилось семь производственных площадок, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. — Они планомерно наращивают объемы производства, модернизируют свои производственные мощности для обеспечения потребности страны в вакцине, — добавили в ведомстве.

Эксперты рынка дают ту же оценку.

— Удалось быстро организовать промышленный выпуск препарата, а затем масштабировать его производство сразу на нескольких площадках, — сказал «Известиям» директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. — Начались поставки препарата как российский и зарубежные рынки, затем последовали публикации о результатах применения препарата, так сказать, в «боевых условиях». Наконец, за счет поставок «Спутника V» кратно вырос российский фармэкспорт.

Сегодня в нашей стране привиты 38,9 тыс. человек, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко 5 августа на правительственном совещании. Подавляющее большинство россиян вакцинированы «Спутником V».

«Ни одного отрицательного отзыва»

В январе 2021 года РФПИ подал заявление на регистрацию препарата «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA). Пока что в Европе российскую вакцину зарегистрировали только отдельные страны, в частности, Сан-Марино. По словам министра здравоохранения и общественной безопасности республики Роберто Чаватта, здесь предпочли привиться «Спутником», а не ждать, когда производители четырех одобренных в Европе вакцин решат проблемы с поставками. Больше того — в Сан-Марино ездят специально за российской прививкой.

— К нам приезжают люди со всего мира, — рассказал «Известиям» Роберто Чаватта. — В рамках вакцинного туризма мы сделали уже около 1,7 тыс. прививок. Все идет отлично. В ближайшие недели мы продолжим вакцинацию, и так до сентября. По вакцине «Спутник-V» мы не получили ни одного отрицательного отзыва. Это подтверждает ее эффективность. В стране уже практически удалось достичь коллективного иммунитета.

Чиновник рассказал об исследованиях российской вакцины, проведенных совместно с Болонским университетом и институтом Спалланцани в Риме.

— Нам подтвердили, что благодаря препарату в организме вырабатывается достаточно качественных антител, — добавил министр.

Еврокомиссия признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино . Они теперь действительны на всей территории ЕС и в странах Шенгенской зоны. Однако с регистрацией «Спутника V» Европа не спешит.

— В Европе поддерживают свою фармпромышленность, и пускать чужаков на свой рынок им ни к чему, — предположил Николай Беспалов.