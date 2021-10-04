В Кремле призвали россиян активнее проходить вакцинацию от COVID-19

Темпы вакцинации в России недостаточны для успешной борьбы с коронавирусной инфекцией, россиянам нужно активнее делать прививки. На это 4 октября указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Темпы вакцинации, несмотря на полную готовность инфраструктуры, оставляют желать лучшего. Призываем всех прививаться, ибо это единственный способ защитить свою жизнь в условиях продолжающейся пандемии», — сказал представитель Кремля.

Причиной низких темпов вакцинации он счел недостаточно активную кампанию по разъяснению безальтернативности вакцинации.

Ранее, 1 октября, Песков указал на то, что в России наблюдается плохая динамика с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что в стране принимаются соответствующие меры.

За день до этого премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной. По его словам, количество госпитализаций в последнее время выросло на 25%. Кроме того, он сообщил, что правительство выделит на закупку бесплатных медикаментов для регионов более 5 млрд рублей.

Ранее, 22 августа, президент России Владимир Путин назвал вакцинацию лучшим инструментом для победы над пандемией. Он также указал на необходимость проведения разъяснительной работы по вакцинации. По его словам, нужно рассказывать населению о преимуществах прививок и говорить о последствиях тяжелого течения заболевания.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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