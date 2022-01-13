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Мишустин назвал задачей номер один заботу о здоровье людей

Мишустин назвал задачей номер один заботу о здоровье и рост продолжительности жизни людей
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Забота о здоровье людей и увеличение ожидаемой продолжительности жизни являются задачей номер один. Об этом заявил в четверг, 13 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам XIII Гайдаровского форума.

«Конечно, задачей номер один, не только из-за пандемии, мы считаем поддержание здоровья людей, увеличение ожидаемой продолжительности жизни», — подчеркнул премьер-министр.

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Вместе с тем он отметил, что в данном случае речь идет о долгосрочной стратегической работе, которая включает в себя целый комплекс мер. В частности, раннюю профилактику, развитие как базовой, так и высокотехнологичной медицинской помощи, разработку и организацию производства лекарств нового поколения, пояснил Мишустин.

Ранее в этот день премьер-министр РФ поручил до 14 января оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19 на фоне распространения «Омикрон»-штамма. Отмечалось, что к 14 января Минздрав РФ должен подготовить для сотрудников call-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтвержден диагноз COVID-19 и которые лечатся дома.

Накануне глава Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что в Москве у 30% заболевших COVID-19 выявлен штамм «Омикрон». В тот же день вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в стране выявлено 698 случаев «Омикрон»-штамма коронавируса, большая часть из них зафиксирована в Московском регионе.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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