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Правительство поручило оценить готовность больниц к распространению «Омикрона»

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 14 января оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19 на фоне распространения «Омикрон»-штамма. Об этом сообщает в четверг, 13 января, пресс-служба кабмина.

Данный пункт содержится в поручениях Мишустина по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Встреча состоялась 11 января.

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«По поручению Мишустина Минздраву до 14 января предстоит оценить готовность медицинских организаций к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с коронавирусом», — отмечается в заявлении.

Вместе с тем в пресс-службе уточнили, что к 14 января ведомство должно подготовить для сотрудников call-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтвержден диагноз COVID-19 и которые лечатся дома.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования. Глава государства поручил проработать данные вопросы премьер-министру России.

В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратила внимание на то, что данные о спаде заболеваемости COVID-19 в России нереалистичны, так как наблюдается снижение уровня тестирования на коронавирус в 66 регионах. По ее словам, в России выявлено 698 случаев «Омикрон»-штамма.

При этом 13 января стало известно, что первый случай «Омикрон»-штамма коронавируса был зарегистрирован на Дальнем Востоке. «Омикрон» был выявлен у ребенка, который с родителями отдыхал в Турции.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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