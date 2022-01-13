Иммунолог заявил о скором завершении пандемии из-за свойств штамма «Омикрон»

Свойства штамма коронавируса «Омикрон» свидетельствуют о скором завершении пандемии. Об этом рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в четверг, 13 января.

Он полагает, что «Омикрон» — это последняя мутация коронавируса перед уходом в другую популяцию.

«Вирус ищет нового хозяина, потому что коллективный иммунитет среди людей достиг такого уровня, что он больше не может на них размножаться», — передали слова иммунолога в ТАСС.

Жемчугов считает, что следующими носителями могут стать грызуны. По его мнению, новый штамм способен вытеснить предыдущие варианты вируса и стать «живой вакциной», а это значит, что вводить дополнительные ограничительные меры не надо.

«Он мощно распространяется, создает очень качественный иммунитет ко всем новым мутациям и обладает чрезвычайно малой летальностью, то есть он практически не убивает здоровых людей. Этим надо воспользоваться, но с умом», — заявил врач.

Специалист предлагает госпитализировать только заразившихся «Дельтой», а при «Омикроне» лечить амбулаторно на дому.

12 января профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «Известиям», что симптоматика штамма коронавируса «Омикрон» не отличается от других вариантов вируса, но пневмония — это редкий случай среди пациентов. Он уточнил, что определить, есть ли у человека «Омикрон», можно только со временем, так как он начнет доминировать над другими заболеваниями.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.