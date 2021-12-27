Льготный билет: ИП с инвалидностью получат статус социального предприятия

Индивидуальные предприниматели с инвалидностью и без наемных работников получат статус социального предприятия, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. Ведомство разработало соответствующий законопроект. Это значит, что они смогут претендовать на специальные меры поддержки, причем как на нематериальные (консультации и образовательные мероприятия), так и на финансовые — например, гранты и льготные займы. В России социальное предпринимательство находится на начальной стадии развития, и для того чтобы ускорить прогресс, надо расширить список направлений деятельности таких компаний, а также разработать пакет стимулов для крупного бизнеса, который сотрудничает с ними, считают эксперты.

Путь к льготам

Статус социального предприятия появился в России в 2019 году, когда были внесены изменения в федеральный закон о развитии МСП. Сегодня на него могут претендовать малые и средние компании, не менее половины штата которых составляют социально уязвимые категории граждан, в том числе инвалиды, а расходы на оплату их труда достигают как минимум 25%. При этом индивидуальные предприниматели без наемных работников, которые сами относятся к категории инвалидов, на такой статус не имеют права.

На эту проблему обратил внимание глава правительства Михаил Мишустин на комиссии по вопросам развития МСП в начале декабря. Как следует из протокола по итогам заседания (есть в распоряжении «Известий»), он дал поручение Минэкономразвития и Минфину внести в правительство нормативный акт, который позволит ИП с инвалидностью без наемных работников получить статус социального предприятия.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Минэкономразвития уже разработало такой законопроект, сообщили «Известиям» в ведомстве. В результате ИП смогут претендовать на специальные меры поддержки, которые действуют для социальных предприятий. Например, обратиться в центры инноваций социальной сферы, которые работают в 49 регионах и оказывают нефинансовую помощь предприятиям (помогают в продвижении, консультируют, организуют образовательные мероприятия).

Кроме того, меры поддержки социального бизнеса реализуются и по нацпроекту МСП. В частности, у него есть возможность получить микрозаймы по льготной ставке (не более 1/2 ключевой), а также гранты на начало и развитие своего дела в размере до 500 тыс. рублей. Правда, обязательными условиями для получения последних выступают аналогичный размер софинансирования со стороны самого предприятия, а также прохождение обучения в центре «Мой бизнес» в случае, если субъект МСП был впервые признан социальным.

Справка «Известий» По данным ПФР, численность индивидуальных предпринимателей-инвалидов в 2020 году составила 17,5 тыс.

Справедливость и развитие

Нововведение устраняет несправедливость, однако особых привилегий, к сожалению, не дает, отметил глава «Опоры России» Александр Калинин. Пока что власти создают некий правовой механизм социального предпринимательства, который в дальнейшем предстоит наполнить льготами и преференциями. В частности, для таких предприятий целесообразно предусмотреть послабления по налогам и страховым взносам, а также льготы по участию в закупках, уверен эксперт.

Льготный билет Фото: Global Look Press/Armin Weigel

— Хорошая практика действует в Ханты-Мансийском автономном округе. Местные власти выделили порядка двух миллиардов рублей из бюджета на госзакупки и дали преференции именно социальным предприятиям, — заявил он.

Кроме того, Александр Калинин предложил выделить для социально ориентированных компаний отдельный ОКВЭД.

Присвоение статуса социального предприятия необходимо для получения господдержки, а также для включения в специализированный региональный реестр, отметил член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков. Исходя из количества таких предприятий и их запросов в дальнейшем будет формироваться региональная политика по их поддержке, пояснил эксперт.

— Во многом эффективность мер государственной помощи и их количество зависит от числа предприятий и их значимости для региона. Чем крупнее и богаче субъект, тем серьезнее они будут, — заявил Алексей Мостовщиков.

Он также напомнил, что пока в России социальное предпринимательство находится на начальной стадии развития, но при этом является важной частью социальной политики государства.

Льготный билет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Для того чтобы ускорить развитие в этой сфере, надо расширять список направлений деятельности, в рамках которых социальные предприниматели могут предлагать и реализовывать свои проекты, отметила член генерального совета «Деловой России», председатель совета директоров «ДЭМ-Инвест групп» Наталия Комарова. Сегодня они могут работать только в сферах, нацеленных на решение социальных проблем.

Также, по мнению эксперта, целесообразно закрепить на федеральном уровне базовые меры поддержки для таких предприятий. Сегодня полномочия отданы регионам, и это не всегда работает, констатировала Наталия Комарова. Кроме того, на федеральном уровне можно разработать пакет преференций для крупного бизнеса, представители которого могут быть заинтересованы (например, планируют выход на IPO или международные рынки и им это необходимо для имиджа и репутации) в участии в реализации проектов социального предпринимательства, предложила она.