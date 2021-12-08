Побочный эффект: почему инвалидам стало проще найти работу

В этом году в России было размещено более 190 тыс. вакансий, подходящих для людей с инвалидностью, и это на 140% больше, чем в прошлом. По словам опрошенных «Известиями» специалистов, во многом на такую динамику повлияла пандемия, однако многие проблемы для этой категории соискателей остаются нерешенными. Подробности — в материале «Известий».

Почему выросло число вакансий для инвалидов

В этом году в России было размещено более 190 тыс. вакансий, подходящих для людей с инвалидностью. Это на 140% больше, чем в прошлом году, выяснили в службе исследований компании hh.ru.

Половина всех вакансий приходится на Москву, Санкт-Петербург (26%) и Московскую область (21%). В регионах СЗФО с начала года появилось более 22 тыс. приглашений на работу для соискателей с инвалидностью, что на 107% больше, чем годом ранее.

Согласно проведенному исследованию, треть работодателей (33%) отметила, что увеличению численности данной категории сотрудников поспособствовал переход традиционных профессий в онлайн и возможность работать дистанционно. Кроме того, немаловажную роль сыграли общий тренд на инклюзию и разнообразие в компании (на это указали порядка 67% работодателей) и увеличение финансовой поддержки государства (33%).

Что касается самих вакансий, чаще всего соискатели с инвалидностью устраиваются на работу в сфере «Административный персонал» (36%), «Продажи» (29%), «Информационные технологии, интернет, телеком» (25%), «Транспорт, логистика» (12%), а также в маркетинге, рекламе, PR, консультировании и банковских услугах (по 10%).

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При этом, по данным компании, численность работников с инвалидностью в опрошенных компаниях не превышает 3%. В основном такой низкий показатель работодатели связывают с необходимостью предоставления особых условий труда. При этом около 25% участвовавших в исследовании организаций сообщили, что при трудоустройстве у кандидатов должна быть специальная физическая подготовка.

Кого ищут работодатели

В связи с тем, что сейчас очень широко развита дистанционная занятость, интерес к людям с инвалидностью и правда весьма повысился, отметил в разговоре с «Известиями» руководитель отдела по трудоустройству Региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Михаил Новиков.

— Плюс с 1 марта принимается порядок исполнения квотирования для работодателей, и здесь, чтобы исполнить квоту, нужны реально работающие люди с инвалидностью. Конечно, все это повышает интерес к людям с инвалидностью, и мы тоже на себе ощущаем все больший запрос на такую категорию сотрудников , — отметил собеседник «Известий».

С 1 марта 2022 года в России регулирование вопросов установления квоты для приема на работу инвалидов будет осуществляться законом «О занятости населения», а не законом «О социальной защите инвалидов», как это было раньше. В связи с этом в закон вводится новая статья «Установление квоты для приема на работу инвалидов», которая регулирует основные вопросы в сфере содействия занятости инвалидов. При этом категории работодателей, которым законодательством субъекта РФ может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов, остались те же.

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Так, согласно новому закону, численность работников для исчисления соответствующей квоты будет определяться исходя из среднесписочной численности работников без учета работников филиалов и представительств работодателя, расположенных в других российских субъектах. Кроме того, после вступления в силу поправок квота будет считаться выполненной только в случае оформления в установленном порядке трудовых отношений с инвалидами.

В целом тема трудоустройства действительно набирает обороты — рынок все больше обращает внимание на кандидатов с инвалидностью, потому что это дополнительный рынок трудовых ресурсов, сообщила в разговоре с «Известиями» руководитель проекта «Многообразие в действие» благотворительного фонда для людей с инвалидностью «Действуй!» Софья Пак. Однако ряд проблем все еще остается более чем актуальным, подчеркнула она.

— Остаются проблемы с физической доступностью офисов, с отношением к кандидатам с инвалидностью. Да, мы решили вопрос с трудоустройством людей с физическими формами инвалидности, и есть понимание. Но огромная проблема (и это самая многочисленная категория соискателей) — это трудоустройство людей с ментальной инвалидностью, с расстройством аутистического спектра. Это непаханое поле, и здесь можно говорить о каких-то точечных единичных случаях трудоустройства. Кроме того, по моему опыту, почему-то больше всего работодатели боятся незрячих кандидатов, невзирая на их способности , — указывает специалист.

Как пандемия повлияла на рынок труда

Очень много вакансий перешло в онлайн-формат, и это действительно расширило возможности для соискателей с инвалидностью, отмечает Софья Пак.

— Пандемия все-таки немного изменила рынок, изменила вакансии, и действительно сейчас можно жить на Дальнем Востоке, но при этом работать удаленно на московские компании. При этом ситуация в Москве заметно лучше, чем в регионах, — подчеркнула она.

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Что касается сфер, наиболее доступных на сегодняшний день для людей с инвалидностью, то этот список возглавляют IT, диджитал, реклама, PR и HR, говорит эксперт.

Это подтверждает и недавно опубликованный рейтинг сервиса «Работа.ру». Так, в топ позиций с высокими зарплатами вошли программист 1С в Норильске с зарплатой 200 тыс. рублей в месяц. От соискателя требуются высшее образование в области прикладного программирования и стаж не менее трех лет, а также опыт работы с системой компоновки данных, навык разработки сложных запросов. До 170 тыс. рублей ежемесячно готовы платить и опытному backend-разработчику на удаленке. Системный аналитик в московском банке может зарабатывать от 150 тыс. рублей в месяц.

Также крупный производитель напитков в столице ищет начальника строительно-хозяйственного отдела, которому готовы платить 140 тыс. рублей. Кандидату необходимо иметь опыт не менее трех лет, навыки составления дефектовочных ведомостей и проверки смет, работы в программах 1С, «Монолит», «Битрикс», а также уметь договариваться и находить решение. Доход до 120 тыс. рублей доступен мастеру маникюра и педикюра в Москве. У соискателя должно быть портфолио, но работодатель готов рассмотреть и кандидатов после обучающих курсов.

От 100 тыс. рублей готовы платить инженеру по ремонту майнингового оборудования в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге ищут инженера-проектировщика связи, которому готовы платить до 100 тыс. рублей в месяц. Столько же может зарабатывать менеджер по продажам сервисных услуг в дилерском центре в Казани.

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