Побочный эффект: почему инвалидам стало проще найти работу
В этом году в России было размещено более 190 тыс. вакансий, подходящих для людей с инвалидностью, и это на 140% больше, чем в прошлом. По словам опрошенных «Известиями» специалистов, во многом на такую динамику повлияла пандемия, однако многие проблемы для этой категории соискателей остаются нерешенными. Подробности — в материале «Известий».
Почему выросло число вакансий для инвалидов
В этом году в России было размещено более 190 тыс. вакансий, подходящих для людей с инвалидностью. Это на 140% больше, чем в прошлом году, выяснили в службе исследований компании hh.ru.
Половина всех вакансий приходится на Москву, Санкт-Петербург (26%) и Московскую область (21%). В регионах СЗФО с начала года появилось более 22 тыс. приглашений на работу для соискателей с инвалидностью, что на 107% больше, чем годом ранее.
Согласно проведенному исследованию, треть работодателей (33%) отметила, что увеличению численности данной категории сотрудников поспособствовал переход традиционных профессий в онлайн и возможность работать дистанционно. Кроме того, немаловажную роль сыграли общий тренд на инклюзию и разнообразие в компании (на это указали порядка 67% работодателей) и увеличение финансовой поддержки государства (33%).
Что касается самих вакансий, чаще всего соискатели с инвалидностью устраиваются на работу в сфере «Административный персонал» (36%), «Продажи» (29%), «Информационные технологии, интернет, телеком» (25%), «Транспорт, логистика» (12%), а также в маркетинге, рекламе, PR, консультировании и банковских услугах (по 10%).
При этом, по данным компании, численность работников с инвалидностью в опрошенных компаниях не превышает 3%. В основном такой низкий показатель работодатели связывают с необходимостью предоставления особых условий труда. При этом около 25% участвовавших в исследовании организаций сообщили, что при трудоустройстве у кандидатов должна быть специальная физическая подготовка.
Кого ищут работодатели
В связи с тем, что сейчас очень широко развита дистанционная занятость, интерес к людям с инвалидностью и правда весьма повысился, отметил в разговоре с «Известиями» руководитель отдела по трудоустройству Региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Михаил Новиков.
— Плюс с 1 марта принимается порядок исполнения квотирования для работодателей, и здесь, чтобы исполнить квоту, нужны реально работающие люди с инвалидностью. Конечно, все это повышает интерес к людям с инвалидностью, и мы тоже на себе ощущаем все больший запрос на такую категорию сотрудников, — отметил собеседник «Известий».
С 1 марта 2022 года в России регулирование вопросов установления квоты для приема на работу инвалидов будет осуществляться законом «О занятости населения», а не законом «О социальной защите инвалидов», как это было раньше. В связи с этом в закон вводится новая статья «Установление квоты для приема на работу инвалидов», которая регулирует основные вопросы в сфере содействия занятости инвалидов. При этом категории работодателей, которым законодательством субъекта РФ может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов, остались те же.
Так, согласно новому закону, численность работников для исчисления соответствующей квоты будет определяться исходя из среднесписочной численности работников без учета работников филиалов и представительств работодателя, расположенных в других российских субъектах. Кроме того, после вступления в силу поправок квота будет считаться выполненной только в случае оформления в установленном порядке трудовых отношений с инвалидами.
В целом тема трудоустройства действительно набирает обороты — рынок все больше обращает внимание на кандидатов с инвалидностью, потому что это дополнительный рынок трудовых ресурсов, сообщила в разговоре с «Известиями» руководитель проекта «Многообразие в действие» благотворительного фонда для людей с инвалидностью «Действуй!» Софья Пак. Однако ряд проблем все еще остается более чем актуальным, подчеркнула она.
— Остаются проблемы с физической доступностью офисов, с отношением к кандидатам с инвалидностью. Да, мы решили вопрос с трудоустройством людей с физическими формами инвалидности, и есть понимание. Но огромная проблема (и это самая многочисленная категория соискателей) — это трудоустройство людей с ментальной инвалидностью, с расстройством аутистического спектра. Это непаханое поле, и здесь можно говорить о каких-то точечных единичных случаях трудоустройства. Кроме того, по моему опыту, почему-то больше всего работодатели боятся незрячих кандидатов, невзирая на их способности, — указывает специалист.
Как пандемия повлияла на рынок труда
Очень много вакансий перешло в онлайн-формат, и это действительно расширило возможности для соискателей с инвалидностью, отмечает Софья Пак.
— Пандемия все-таки немного изменила рынок, изменила вакансии, и действительно сейчас можно жить на Дальнем Востоке, но при этом работать удаленно на московские компании. При этом ситуация в Москве заметно лучше, чем в регионах, — подчеркнула она.
Что касается сфер, наиболее доступных на сегодняшний день для людей с инвалидностью, то этот список возглавляют IT, диджитал, реклама, PR и HR, говорит эксперт.
Это подтверждает и недавно опубликованный рейтинг сервиса «Работа.ру». Так, в топ позиций с высокими зарплатами вошли программист 1С в Норильске с зарплатой 200 тыс. рублей в месяц. От соискателя требуются высшее образование в области прикладного программирования и стаж не менее трех лет, а также опыт работы с системой компоновки данных, навык разработки сложных запросов. До 170 тыс. рублей ежемесячно готовы платить и опытному backend-разработчику на удаленке. Системный аналитик в московском банке может зарабатывать от 150 тыс. рублей в месяц.
Также крупный производитель напитков в столице ищет начальника строительно-хозяйственного отдела, которому готовы платить 140 тыс. рублей. Кандидату необходимо иметь опыт не менее трех лет, навыки составления дефектовочных ведомостей и проверки смет, работы в программах 1С, «Монолит», «Битрикс», а также уметь договариваться и находить решение. Доход до 120 тыс. рублей доступен мастеру маникюра и педикюра в Москве. У соискателя должно быть портфолио, но работодатель готов рассмотреть и кандидатов после обучающих курсов.
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