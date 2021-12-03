«Не надо нас жалеть, лучше помогите»

Международный день инвалидов Россия, как и многие другие страны, отмечает 3 декабря. По экспертным оценкам, в нашей стране живет около пяти тысяч человек, лишенных и зрения, и слуха. Жизнь людей с двойным недугом за последние десятилетия изменилась: появился специальный дисплей для незрячих со шрифтом Брайля, позволяющий общаться через любой гаджет. В России это устройство всем, кому необходимо, государство предоставляет бесплатно. В целом, к таким людям изменилось отношение общества, подстроилась городская среда, — это подтверждают они сами. В первом в стране центре сопровождения слепоглухих людей в деревне Пучково в Новой Москве помощь оказывают с 2014 года. О том, как здесь обучают азбуке Брайля, работе на компьютере, навыкам самообслуживания, ориентации в пространстве и ремеслам — в репортаже «Известий».

Различать фигуры

Бело-красный старинный храм с элементами барокко и классицизма на фоне пасмурного декабрьского неба. Вдоль тротуаров справа и слева от дороги, проходящей мимо храма, установлены металлические ограждения, похожие на те, что в метро, только пониже. Это приспособления, за которые держатся идущие по дороге люди — напротив церкви возвышается деревянный трехэтажный дом — в нем живут слепоглухие.

Гостей здесь встречают в уютной гостиной на первом этаже. За длинным столом сидит молодой человек, рядом с ним, чуть его приобняв, женщина. В его руках иголка и кусок черной шерстяной ткани. Он не смотрит на свои руки, орудует иглой наощупь. Несколько неловких движений — и рядом сидящая женщина нежно берет его руку и помогает перевернуть тряпочку. Парень послушно выполнят нужное движение.

— Это Владик, ему 21 год, — знакомит с учеником преподаватель по валянию Тамара Мокшина. — Он не видит, не слышит из-за родовой травмы и у него также есть поражение мозга. Сейчас для своего состояния он добился очень хороших успехов. Работать иголкой непросто, она больно протыкает пальцы, но Владик уже научился и иголки не боится. Из черной и серой шерсти он делает заготовки для поделок: совы и ежика.

Не надо нас жалеть Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Слегка ссутуленный Влад улыбается.

— Он молодец, никуда не убегает, а это значит, что ему нравится. Во время занятий смеется и такой выражение лица одухотворенное. Раньше, когда ему предлагали другие занятия, то убегал в туалет, а сейчас с удовольствием занимается. Своей маме с некоторой моей помощью сделал замечательного ежика. Пока Владик не может делать что-то объемное, но его обучают различать фигуры. Уверена, что и объемных зверушек он научится делать, — рассказала преподаватель.

Она здесь больше года, и работа, по ее словам, приносит ей радость.

— Они меня всему учат, они для меня, как родные дети. Говорю это — и мурашки по коже бегут, — признается Тамара Борисовна.

По специальности она инженер-нефтяник, долгое время работала заместителем первого проректора института нефти и газа им. Губкина , но уже давно на пенсии. В этом доме несколько лет была волонтером, а затем ее пригласили обучать слепоглухих людей творчеству.

У Сергея, не слышащего и почти не видящего молодого человека из Луховиц Московской области, лучше всего получаются керамические изделия. В мастерской он сейчас делает небольшие керамические варежки и колокольчики с изящным орнаментом. На поверхности каждой фигурки Сергей вырезает ряд из оленей, елочек, снежинок, звездочек, затем раскрашивает красным или синим цветом и обжигает в печке. По словам директора по франдрайзингу и коммуникациям «Дома слепоглухих» Эльвиры Парфеновой, н а изделия Сергея большой спрос, у него перед Новым годом много заказов. Увлеченный работой молодой человек, признался, что несколько лет занимается этим ремеслом, а чтобы его освоить, потребовалось не меньше года.

Не надо нас жалеть Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Рита демонстрирует комплект: фартук и две прихватки. Ярко-голубые изделия с огромными красными и розовыми цветами, а также качественное и аккуратное шитье привлекают внимание. У слабослышащей и видящей девушки сразу находится покупатель. Жестами она показывает сумму — 900 рублей. Покупатель соглашается, а Рита расплывается в лучезарной улыбке.

— Наши друзья очень радуются, когда у них что-то покупают, — говорит Эльвира Парфенова.

Другие молодые люди в мастерской готовят новогодние свечи и венки. Затем их продадут на сайте благотворительных организаций.

Смысл жизни

Утро у всех жителей дома очень насыщенное. В столовой на втором этаже наставник Анастасия, также слабослышащая и слабовидящая девушка, обучает двух Александров готовить . Из большого тазика они берут картошку и режут кубиками.

Первый Александр — помоложе — не отрываясь от процесса начинает рассказывать.

— Я закончил филологический факультет Московского государственного областного университета, изучал русский язык и литературу. Любимые писатели, наверное, русской иммиграции — Борис Зайцев, Гато Газданов, люблю литературу Серебряного века, — улыбается он.

В Москве Саша живет с мамой и бабушкой, а в Дом слепоглухих приехал в сентябре, чтобы получить разные бытовые навыки.

— Настя — мой наставник, очень доброжелательная. В целом у меня уже получается готовить. Мне здесь очень нравится, — признается Саша.

Не надо нас жалеть Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам Эльвиры Парфеновой, с его появлением здесь открыли литературный кружок, стали обсуждать литературу.

— Вообще таланты есть у каждого. Для того, кто открывает их в себе, жизнь перестает быть бессмысленной, — убеждена Эльвира Парфенова.

Александр из Томска — шахматист. Когда хорошо видел, обучал детей. Он и сейчас этим занимается, преподает игру в шахматы детям из прихода храма Казанской Божьей матери, но использует специальные шахматы для незрячих .

— Как я обучаю шахматам? Просто даю детям играть и чуть-чуть корректирую, — пояснил Александр.

На просьбу рассказать о себе он, смущается и сетует, что не умеет рассказывать о себе красиво.

— Здесь я получаю настоящую помощь. Заниматься кулинарией дома раньше не приходилось, а здесь получается. Когда вернусь домой, смогу себе готовить, — обещает он.

В комнате на третьем этаже идет обучение работе на специальной приставке со шрифтом Брайля. Преподаватель Евгения учит слепоглухую Галину читать.

— Галина потеряла зрение буквально недавно. До этого она была только глухой. Еще год назад читать они могла читать крупный очень шрифт в телефоне, общаться. Сейчас мы с ней учимся читать с помощью брайлевского дисплея, чтобы потом этот дисплей подключить к ее телефону и компьютеру. Тогда Галина сможет вернуться к общению, — рассказала Евгения.

Приставка, по ее словам, переводит экрана на брайлевский и дает возможность читать пальцами.

— Тут есть и клавиатура, на которой можно набирать шрифт. Программы обучения этому нет одной. Все люди с разными проблемами и потребностями. Человек приезжает сюда на четыре недели, и мы под него составляем индивидуальную программу, даем именно то, что ему нужно, — пояснила Евгения.

Не надо нас жалеть Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Она начинала работать в специализированном интернате для слабовидящих, затем получила первое образование — информационные технологии, а уже когда попала сюда закончила магистратуру по направлению психолого-педагогического сопровождения слепоглухих. Свою магистерскую работу она посвятила социализации слепоглухих при помощи современных информационных технологий. Живет Евгения со своей семьей в Троицке, и каждый день приезжает сюда на работу.

Не один в темноте

Слепоглухих в доме готовят для самостоятельной жизни. Для самых продвинутых учеников даже сняли квартиру в Троицке. Сейчас в ней живут пять девушек: Рита, Таня, Лера, Лена и их куратор Анастасия Кунгурцева.

По словам заместителя исполнительного директора дома слепоглухих Марии Зелениной, совсем самостоятельно эти девушки, лишенные слуха и зрения, жить не могут, поэтому нужен куратор , которая учит готовить, вести бюджет, ходить в магазин.

Анастасия учит Леру жарить сырники. Они общаются при помощи жестов. Слабовидящая Лера ловко переворачивает румяные шайбочки на сковородке. О себе ей рассказывать трудно, но с помощью переводчика она признается, что многому научилась и даже нашла работу. Энергичная Анастасия инвалид с детства, слышит речь через слуховой аппарат, а видит окружающий мир тоннельным зрением.

— Я родилась в Перми, до семи-восьми лет не разговаривала, а с года у меня начались проблемы со зрением. Обучалась в коррекционной школе для слабослышащих и позднооглохших детей в Перми, где меня научили говорить. Затем окончила училище, получила профессию повара, поступила в агропромышленный колледж, стала ландшафтным дизайнером. Хотела получить высшее образование, но резко ухудшилось зрение, и решила действовать по мере своих возможностей. Поэтому закончила медицинский колледж и получила профессию медсестры по массажу. В Перми работы не было, и неожиданно мне предложили должность в доме слепоглухих в Пучково. Я веду уроки кулинарии и занимаюсь бытовой реабилитацией. Обучаю слепоглухих, которые к нам приезжают как самостоятельно жить, — рассказала Анастасия.

Не надо нас жалеть Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Она убеждена, что социализация и адаптация слепоглухих людей зависит от них самих.

— От того, как поставит себе цель человек, очень многое зависит. Мы говорим ему, что он в темноте не один. Можно найти любой способ коммуникации: есть приставки со шрифтом Брайля, телефон, компьютер. Я всегда говорю людям, что жалеть нас не надо, лучше помогите нам. Мы всегда примем помощь. Воспринимайте нас как здоровых людей, — призывает Анастасия.

Впервые с проблемой слепоглухих людей священник Лев Аршакян, основатель Дома слепоглухих в Пучково, столкнулся в 1999 году, когда познакомился с ученым, философом Сергеем Сироткиным .

— Тогда возникла мысль: хорошо бы таким людям подарить духовное зрение и слух. Я служил в храме, где находится икона Божьей матери казанской чудотворной. Известно, что икона Казанская — путеводительница, особая помощница для незрячих людей. Потом произошла такая замечательная симфония церкви и государства. В то время у нас в храме алтарничал замечательный человек, помощник президента Андрей Белоусов. Я как-то дерзнул попросить у него помощи в организации фонда для слепоглухих. Он об этом рассказал Владимиру Путину, и появился фонд «Соединение», который очень успешно помогает слепоглухим, — рассказал Лев Аршакян.

По его мнению, слепоглухие больше всего нуждаются в любви. Ничего не заменит человеческого тепла, участливого сердца, считает священник. Отсутствие зрения и слуха компенсируется удивительной чувствительностью. Такие люди могут по легкому прикосновению сразу понять, кто рядом: друг или враг, какое у человека настроение. По тончайшим вибрациям они могут определять то, что для большинства недоступно, добавил он.