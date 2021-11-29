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Активный возраст: всё больше россиян хотят работать на пенсии

Продолжать трудовую деятельность в преклонные годы намерен 61% граждан
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Активный возраст: всё больше россиян хотят работать на пенсии
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2021-11-25 18:25:20
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Количество россиян, желающих подрабатывать после официального выхода на пенсию, выросло на 22% по сравнению с 2020 годом, говорится в результатах опроса сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка. Продолжать трудовую деятельность в пожилом возрасте намерен 61% россиян. Подробности — в материале «Известий».

Чем хотят заняться россияне на пенсии

Количество россиян, желающих подрабатывать после официального выхода на пенсию, выросло на 22% по сравнению с 2020 годом. Продолжать работать по достижении пенсионного возраста намерен 61% россиян, говорится в результатах опроса сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

В исследовании приняли участие представители восьми отраслей. Среди них продолжить работу больше всего стремились трудящиеся в промышленности (69% опрошенных), меньше всего — маркетологи (48%)

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Пенсионеры работают на фабрике обуви
Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
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На вопрос «Собираетесь ли вы работать/подрабатывать после официального выхода на пенсию?» лишь 23% респондентов ответили отрицательно, в то же время 37% хотели бы продолжать работу по своей специальности, 13% — консультировать по своей специальности. Еще 27% опрошенных хотели бы попробовать себя в новой сфере.

Между тем 27% после выхода на пенсию хотят посвятить себя заботам о семье, 23% намерены тратить время только на себя, 16% планируют путешествовать, 13% — заниматься самообразованием. Еще 4% хотели бы стать блогерами.

Чего хотят соискатели и компании

Между тем, как сообщили «Известиям» в пресс-службе SuperJob, по данным сервиса, количество пенсионеров, желающих продолжать работать по специальности, во всех мегаполисах превышает 55%. При этом для мужчин остаться работать по своей специальности в целом важнее, чем для женщин, — в среднем 87% против 70%. Выше всего доля желающих работать по специальности пенсионеров-мужчин в Москве (95%), Перми (92%), Санкт-Петербурге и Краснодаре (по 91%). По числу пенсионеров-женщин, готовых работать по специальности, лидирует также Москва (87%), а еще Омск (86%) и Красноярск (84%).

Мужчины-пенсионеры чаще всего хотят работать на руководящих должностях, — уточняют в пресс-службе SuperJob. — Популярны также инженерные профессии и должности квалифицированных рабочих. Женщины реже претендуют на руководящие должности, у них популярны позиции бухгалтеров и администраторов.

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Пенсионер работает на комрьютере
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Что касается зарплатных ожиданий зрелых соискателей, в каждом регионе дела обстоят по-разному. Например, в Омске женщины-пенсионеры запрашивают меньшую компенсацию, чем средние рыночные ожидания женщин в целом. Однако в Екатеринбурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Красноярске и Краснодаре, напротив, женщины-пенсионеры запрашивают более высокую зарплату. В Нижнем Новгороде и Краснодаре запросы пенсионеров-мужчин ниже средней цифры по региону, а в Казани и Новосибирске — выше.

Между тем, согласно опросу SuperJob, процент компаний, готовых рассматривать кандидатов пенсионного возраста наравне с более молодыми соискателями, пока составляет только 42%. Но это уже больше, чем в 2019 году, — тогда их было всего 38%. На общих основаниях соискателей пенсионного возраста чаще всего принимает крупный бизнес (48% против 40% в малых компаниях), сообщили «Известиям» в пресс-службе сервиса. Среди компаний различных отраслей наиболее лояльны к кандидатам пенсионного возраста в сфере транспорта и логистики (45%), строительства (44%) и производства (43%).

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Основные трудности, с которыми могут столкнуться пенсионеры при поиске новой работы, касаются стереотипов, связанных с возрастом, а также затруднений в ментальной и психологической подстройке к новым видам профессии, сообщила в разговоре с «Известиями» карьерный консультант, психолог Наталья Маслова. В то же время период пандемии оголил «болезненные» места на рынке труда, и ряд профессий стоят на грани исчезновения либо требуют от кандидатов совершенно иных и новых навыков, чем несколько лет назад, отмечает собеседница издания.

В том числе под ударом оказалась и категория пенсионеров — рынок кандидатов требует мобильной перестройки, освоения новых навыков, высокой скорости и готовности к изменениям, что зачастую, в силу возраста и определенных установок, людям пенсионного возраста может даваться непросто под натиском новых поколений и диджитализации, — отмечает она.

Что касается зрелых кандидатов, им, конечно, менее везет в поиске работы, отметила в разговоре с «Известиями» HR-эксперт Зулия Лоикова. К этой категории относятся соискатели после 55 лет: потеряв работу по квалификации, они вынуждены иногда рассматривать не самые лучше для себя профессии, сообщила она.

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Работник пенсионного возраста в офисе
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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— После выхода на пенсию, при новом трудоустройстве пенсионеры нередко теряют в два, а то и в три раза от прежнего дохода, и остаются на работе чаще всего после оформления пенсии сотрудники бюджетных организаций, госучреждений, поскольку там в принципе нет такой дискриминации относительно возраста, а вот в частных компаниях они не задерживаются, — говорит эксперт. — То есть там достаточно быстрые ротации, новые технологии, более современный ритм. Многие даже сами уходят, потому что устают от непрерывной работы и очень большой вовлеченности, им хочется уже выдохнуть.

При этом зрелые кандидаты наиболее востребованы на экспертных позициях, подчеркивает Зулия Лоикова.

— Например, это врачи, прекрасные преподаватели, инженерно-технические специалисты, научные сотрудники, архитекторы либо узкоспециализированные эксперты. Не так часто, например, готовы принять кандидатов старше 55 лет торговые компании, но в сфере производства очень охотно их рассматривают, агросектор, ритейл, сфера услуг, наверное, совершенно бы не обошлась без женщин данного возраста, — полагает специалист.

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На какие профессии стоит обратить внимание

Если посмотреть на тренды профессий на рынке труда, которые задала пандемия, то в некоторых из них ограничение возраста вовсе не помеха, а наоборот, подчеркивает Наталья Маслова. По словам карьерного консультанта, усидчивость, скрупулезность и внимательность являются операционными навыками, которые есть у категории чуть старше по сравнению с некоторыми представителями молодого поколения.

В частности, к таким профессиям относится администратор в онлайн-школе.

Рост онлайн-обучения поражает своей динамикой, и потребность в администраторах, которые курируют технические вопросы и взаимодействие с участниками, будет только расти. К тому же есть дополнительный бонус — можно изучать что-то новое, работая сопроводителем курсов, — отмечает Маслова.

Также зрелые соискатели могут попробовать себя в качестве рекрутера и ресечера — поиск резюме и проведение первичного собеседования с кандидатами, та область, которая востребована и где до сих пор не хватает рук, рассказывает собеседница «Известий». Также востребованными являются корректоры для социальных сетей.

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Производство бриллиантов на предприятии
Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

— Людям с техническим складом ума могут подойти профессии проектировщика, аналитика по работе с данными и другие, тем более что сейчас существуют различные правительственные программы поддержки с точки зрения переквалификации и освоения новой профессии.

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Как рассказал «Известиям» коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий, согласно исследованию компании, по мнению работодателей, самые подходящие отрасли для возрастных специалистов — образование (58%), сфера производства (54%), госслужба (52%). Чуть меньше респондентов отметили сферу медицины и безопасности, 51% и 48% соответственно. Возрастной соискатель может обучать и делиться своими знаниями с молодыми сотрудникам. Взрослые кандидаты более ответственно относятся к работе и планируют работать в компании более продолжительный срок, чем молодое поколение.

Что касается высокооплачиваемых вакансий, на которые работодатели готовы рассмотреть возрастных сотрудников, их можно найти в разных регионах страны, отметил он.

Так, в Москве архитектор программного обеспечения может зарабатывать от 287 тыс. рублей в месяц, а терапевт в частном центре — от 150 тыс. рублей. От 180 тыс. рублей в месяц доступно старшему геологу в Хабаровском крае, до 120 тыс. рублей — токарю в Ленинградской области. По 100 тыс. рублей готовы платить отделочнику в Краснодаре и комплектовщику в Екатеринбурге. Швее в Новосибирске предлагают зарплату до 90 тыс. рублей ежемесячно, — заключил он.

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