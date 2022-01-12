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Бизнес — класс: каждый третий регион улучшил инвестиционную привлекательность

Какие субъекты оказались бенефициарами коронавирусного кризиса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Бизнес — класс: каждый третий регион улучшил инвестиционную привлекательность
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2022-01-11 12:09:45
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Несмотря на пандемию, почти треть российских регионов смогла улучшить свою инвестиционную привлекательность в 2021 году по сравнению с 2020-м. Это стало рекордом как минимум с 2017-го, следует из ежегодной оценки НРА (есть в распоряжении «Известий»). Параллельно сократился список наименее интересных для капиталовложений субъектов. Однако лидером по-прежнему осталась Москва. Догнать ее по инвестиционной привлекательности нереально, но значительно улучшить положение в рейтинге регионам помогут развитие инфраструктуры и льготы для бизнеса, считают эксперты.

Сохранить и приумножить

По данным НРА, большинству регионов России удалось сохранить свои позиции по уровню инвестиционной привлекательности. В 2021 году 52 из 85 субъектов остались в тех же группах, что и годом ранее. Не изменился и список лидеров: на первом месте Москва, за ней — Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий АО, Московская и Сахалинская области. Экономика этих регионов обладает достаточным «запасом прочности» для преодоления как косвенных, так и прямых последствий пандемии, указали эксперты.

Бизнес — класс
москва сити
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

При этом бенефициарами коронавирусного кризиса с точки зрения инвестиционной привлекательности стали «ресурсные» субъекты, говорится в исследовании. Повысить свои позиции в рейтинге удалось 23 регионам, что стало максимальным значением с 2017 года. Значительную их долю составляют северные и дальневосточные (например, Мурманская и Амурская области, Чукотский АО, Якутия, Приморский край), чья экономика основана на добыче и переработке полезных ископаемых. Именно такая структура оказалась оптимальной с точки зрения возможностей роста в условиях пандемии.

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Впрочем, позитивную динамику показали и несырьевые субъекты — например, Ингушетия и Кабардино-Балкария. Этим северокавказским регионам удалось сделать шаг вперед за счет создания минимально необходимой инфраструктуры для инвесторов, улучшения бизнес-климата, снижения рисков ведения предпринимательства. Среди регионов, которым удалось улучшить свою инвестиционную привлекательность, также оказались Алтайский край, Крым и Севастополь, Волгоградская и Орловская области, Краснодарский край, Северная Осетия, а также Брянская и Костромская области, Еврейская АО и Забайкальский край. «Известия» обратились к ним с просьбой рассказать, какие меры были предприняты для этого.

В Орловской области отметили, что позитивная динамика региона в рейтинге связана с расширением мер поддержки МСП, сокращением сроков лицензирования и подключения к электросетям, а также снижением административного давления на предприятия. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объяснил движение региона в рейтинге в том числе новыми мерами поддержки тех, кто готов вкладываться в регион: субсидированием процентных ставок по инвестиционным кредитам, компенсацией затрат на инфраструктуру, расширением инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. В Минэке Приморского края указали на эффективность существующих преференциальных режимов.

Бизнес — класс
севастополь балаклава
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Впрочем, не все субъекты смогли похвастаться хорошими результатами: 10 регионов ухудшили свои позиции в рейтинге по итогам года. В их числе — Тульская, Курская и Новосибирская области, Башкортостан, Чувашия, Алтай, Мордовия, а также Оренбургская, Рязанская и Саратовская области. У такой динамики чаще всего две причины: ухудшение макроэкономических и инфраструктурных показателей, а также отставание региона по темпам роста инвестиционной привлекательности по сравнению с другими субъектами, констатировали в НРА. В Чувашии заявили, что по инициативе правительства РФ ведут работу по реализации индивидуальной программы социально-экономического развития региона, которая с учетом реструктуризации и возможности списания бюджетных кредитов создает стимулы для роста.

В Минэкономразвития «Известиям» рассказали, что для повышения инвестиционной привлекательности регионов им предлагают инструменты, позволяющие создавать выгодные условия для бизнеса. Например, в рамках одного из ключевых механизмов — Особых экономических зон — за три квартала 2021-го было привлечено 93 млрд рублей инвестиций. Кроме того, ведомство координирует программы социально-экономического развития для нескольких регионов, включая 10 субъектов с наиболее низкими показателями развития.

Справка «Известий»

Инвестиционная привлекательность региона определяется в исследовании НРА как совокупность факторов, влияющих на целесообразность, эффективность и уровень рисков вложений на его территории. Для оценки каждого из субъектов было использовано 56 критериев по семи направлениям — географическому положению, трудовым ресурсам, инфраструктуре, внутреннему рынку, производственному потенциалу, институциональной среде и финансовой устойчивости.

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Рост инвестиционной привлекательности каждого региона объясняется своими причинами, однако ни один из них пока не способен потеснить Москву в лидерах рейтинга, отметил управляющий директор по проектам развития НРА Виктор Четвериков. На сегодня столица возглавляет все регулярно публикуемые индексы и рейтинги инвестиционной привлекательности вне зависимости от методик их составления, констатировал он.

Инвестиционная привлекательность региона сильно зависит от действий его властей, отметила старший директор — руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. В частности, это работа над улучшением инфраструктуры (теперь для этого появился новый инструмент — инфраструктурные бюджетные кредиты); работа с кадрами — создание программ повышения квалификации или смены профессии, а также модернизация законодательства, выявление неэффективных мер поддержки бизнеса, борьба с коррупцией.

Бизнес — класс
москва кафе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В нашей стране проведена значительная работа по улучшению инвестпривлекательности, отметил директор центра экономики регионов ЦСР Марат Фаттахов. Так, в международном рейтинге Doing Business Россия поднялась со 120-го места в 2011 году до 28-го в 2020-м. При этом увеличение инвестиционной привлекательности трети регионов на фоне пандемии и существующих ограничений можно расценивать как положительный фактор: вслед за федеральными властями команды регионов продемонстрировали гибкость в поддержке бизнеса на местах, что позволило избежать рецессии и быстро восстановить темпы экономического роста.

По последним данным Росстата, объем инвестиций в основной капитал в России за январь–сентябрь 2021-го составил 10,4 трлн рублей, что на 8,5% выше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Растут и прямые иностранные инвестиции: за полгода они составили $4,1 млрд, что в 2,3 раза больше показателя за тот же период в 2020-м ($1,8 млрд), следует из статистики ЦБ.

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