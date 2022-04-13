В Великобритании уровень инфляции достиг рекордного с 1992 года уровня

Уровень инфляции в Великобритании в марте вырос до рекордного значения с 1992 года (тогда этот показатель составлял 7,1%). Об этом говорят данные Национальной статистической службы страны, опубликованные 13 апреля.

Согласно документу, годовой уровень инфляции в Великобритании в прошлом месяце достиг 7%. Так, в феврале текущего года по сравнению с прошлым индекс потребительских цен в стране вырос на 6,2%. В марте же он оказался выше ожидаемого экспертами уровня в 6,7%. А в апреле и вовсе может приблизиться к 8%.

Кроме того, за март цены выросли на 1,1%. В феврале этот показатель составил 0,8%, а год назад — 0,3%.

Ранее в этот день стало известно о росте потребительских цен в США на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года.

В Германии инфляция в стране в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году.

11 апреля экономисты спрогнозировали, что доходы британцев по итогам года упадут на 3% по сравнению с прошлым годом в результате повышения тарифов на электроэнергию, рекордной стоимости топлива и возрастающей инфляции.

5 апреля газета Daily Mail сообщила, что в Великобритании цены на продукты питания стремительно растут. На фоне подорожания топлива стоимость овощей и фруктов уже выросла на 30%. По мнению эксперта по бакалейным товарам Гед Футтер, чьи слова приводит газета, инфляция продуктов питания может превысить 15%, а волновые последствия кризиса привести к «пугающе высокому» росту цен.

28 марта ООН предупредила об угрозе голода в ряде стран из-за введения антироссийских санкций. В организации отмечали, что на Россию и Украину приходится 24% мировых поставок пшеницы, совокупно они поставляют миру 73% подсолнечного масла. В итоге из-за перебоев с поставками базовых продуктов отмечается общемировой тренд на рост цен.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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