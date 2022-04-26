Пушилин призвал учесть Приднестровье при следующих этапах спецоперации

Обстановка в Приднестровье и в граничащих с Украиной регионах России потребует продолжить спецоперацию. Об этом 26 апреля заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Конечно, нам важна скорость — скорость выхода на конституционные границы (ДНР. — Ред.), с тем чтобы продолжить уже следующие этапы операции, которые являются практически необходимыми после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России», — пояснил он.

Ранее в этот день неизвестные взорвали в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике региональный радиоцентр, ретранслировавший российские радиопрограммы. Это крупнейший в Европе радиотелецентр, который принадлежал «Российской телевизионной и радиовещательной сети», он способен передавать сигнал на территорию США, Латинской Америки и Ближнего Востока.

За день до происшествия серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. Несколько Telegram-каналов показали снятые очевидцами кадры, где видны два использованных гранатомета на дороге рядом со зданием.

Помимо этого участились случаи ударов по граничащей с Украиной территории. Так, 25 апреля в 4:15 утра в селе Боровское Рыльского района Курской области расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника.

Днем ранее глава администрации Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что украинский снаряд прилетел в поле в селе Отрадное. Никаких повреждений зданий и пострадавших нет.

В связи с этим в нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских Вооруженных сил. Желтый уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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