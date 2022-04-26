МВД Приднестровья сообщило о взрыве ретранслировавшего российское радио центра

В поселке Маяк Григориопольского района в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 26 апреля прогремели два взрыва: первый — в 6:40, второй — в 7:05. Об этом сообщило МВД региона в Telegram.

Сообщается, что к месту происшествия незамедлительно были направлены правоохранители и аварийные службы Приднестровья. Григориопольские милиционеры оцепили территорию радиотелецентра «‎Маяк», саперы минобороны начали обследование всех объектов ПРТЦ.

«По данным на 9:00 утра известно, что из строя выведены две самые мощные антенны: одна — мегаваттная, вторая — полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ», — говорится в публикации.

В МВД уточнили, что никто из сотрудников ПРТЦ и местных жителей не пострадал.

Днем ранее серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. В соседних домах взрывной волной были повреждены стекла. Несколько Telegram-каналов опубликовали снимки очевидцев, на которых видны два использованных гранатомета на дороге рядом со зданием.

Также 25 апреля замглавы МИД РФ Андрей Руденко уточнил, что Москва не видит рисков эскалации ситуации в Приднестровье. Он подчеркнул, что Россия выступает за мирное урегулирование приднестровской проблемы «при уважении территориальной целостности Молдавии и особого статуса этого региона в своем составе».

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически не подконтрольной Молдавии территорией.