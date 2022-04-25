Взрывы прогремели у здания министерства госбезопасности Приднестровья

Серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Об этом 25 апреля сообщил корреспондент «РИА Новости».

По словам очевидцев, были слышны мощные хлопки. В соседних домах повреждены стекла. Возле здания МГБ перекрыто движение. Там стоят машины милиции, скорой помощи, спасателей и пожарной охраны.

Ряд Telegram-каналов опубликовал снимки очевидцев, на которых видны два использованных гранатомета на дороге рядом со зданием.

Депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов сообщил ТАСС, что здание МГБ обстреляли из ручного гранатомета. По его мнению, это попытка посеять панику и страх в Приднестровье. Парламентарий добавил, что сейчас реализуется план «Перехват».

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Москва не видит рисков эскалации ситуации в Приднестровье. По его словам, Россия выступает «за мирное урегулирование приднестровской проблемы, при уважении территориальной целостности Молдавии и особого статуса этого региона в своем составе».

До этого, 17 марта, директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина заявила «Известиям», что вывод российских миротворческих сил из Приднестровья приведет к катастрофическим последствиям для Молдавии. По ее словам, в таком случае вполне реальна «угроза вторжения на территорию Молдавии и Приднестровья боевиков украинских национальных батальонов и отступающих частей ВСУ, что может привести к полноценной оккупации».

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.