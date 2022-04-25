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В МИД РФ не увидели рисков эскалации в Приднестровье

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Москва не видит рисков эскалации ситуации в Приднестровье. Об этом 25 апреля сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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«Мы не видим никаких рисков в Приднестровье, наша позиция остается прежней: мы выступаем за мирное урегулирование приднестровской проблемы при уважении территориальной целостности Молдавии и особого статуса этого региона в своем составе», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, видят ли в России риски того, что ситуация в Приднестровье может развиваться по украинскому сценарию.

Ранее, 17 марта, директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина заявила «Известиям», что вывод российских миротворческих сил из Приднестровья приведет к катастрофическим последствиям для Молдавии. По ее словам, на протяжении 30 лет присутствие российских военнослужащих в Приднестровье обеспечивало мир и безопасность в регионе.

За день до этого президент Молдавии Майя Санду после переговоров с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в очередной раз призвала Россию вывести войска с территории Приднестровья.

21 января в эфире румынского телеканала Pro TV президент Молдавии заявила, что в 1992 году Россия якобы направила «своих людей» в Приднестровье, чтобы помешать Молдавии стать независимой от СССР. Политик добавила, что Москва и Кишинев среди прочего обсуждают вопрос вывода российских миротворцев с территории Приднестровья, а также вопрос ликвидации оружия на складах в Колбасне.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе. В настоящее время миротворцы РФ поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с «голубыми касками» Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

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