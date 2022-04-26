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Омбудсмен ДНР рассказала подробности взрыва в драмтеатре Мариуполя

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Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова рассказала, как мирных жителей заблокировали в драматическом театре Мариуполя.

Театр был заминирован 16 марта. Сколько человек погибло — неизвестно до сих пор, волонтеры продолжают находить тела.

«Был разблокирован только один выход. Здесь раздавали гуманитарную помощь. Тут всё было под завалами. Здесь достали 13 человек. Поскольку купол и сцена завалены обломками крыши и других сооружений, мы подозреваем, что там находятся люди. Как только по периметру закончится разбор завалов, мы приступим к внутренним работам. И боюсь, что погибших там будет очень много», — сказала Морозова.

На месте взрыва найдены детские игрушки, одежда и матрасы, где располагались граждане.

«До момента взрыва почему-то все двери были заблокированы. Потому что за пять минут до взрыва началась паника. Люди пытались выйти, они пытались ломать двери», — добавила Морозова.

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Кроме того, по словам очевидцев, за 10 минут до взрыва военные стали переодеваться в гражданскую одежду, а к зданию были стянуты блогеры и журналисты.

«На плитке начали писать «Дети», «Не стреляйте». Очень много лиц незнакомых появилось накануне взрыва. И как только взрыв произошел, очень много прессы появилось, очень много блогеров. И начали снимать. Причем дедушка рассказывает — с той стороны пытался достать своих близких. Одного человека достал, остальные сгорели прямо на его глазах. Те блогеры, корреспонденты, которые снимали, — он кричал: «Помогите!» Они поснимали, развернулись и пошли», — приводит Морозова слова одного из очевидцев.

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков 5 апреля побывал внутри подорванного украинскими боевиками драматического театра в Мариуполе. Он рассказал, что театр полностью разрушен, вместо лестниц и стен — руины.

Продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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