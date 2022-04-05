Корреспондент «Известий» показал подорванный ВСУ мариупольский театр изнутри

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков побывал внутри подорванного украинскими боевиками драматического театра в Мариуполе. Он представил кадры из подорванного украинскими боевиками драмтеатра, передает телеканал «Известия

«Мы сейчас у печально известного здания Мариупольского драмтеатра. Слышны постоянные прилеты, в паре кварталов отсюда идет стрелковый бой. До этого сюда было практически не подобраться, сейчас более или менее безопасно», — передает корреспондент с места событий.

Театр полностью разрушен, вместо лестниц и стен — руины. Националисты заминировали здание и подорвали 16 марта. Число жертв взрыва на данный момент неизвестно. Драмтеатр жители Мариуполя использовали как бомбоубежище.

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