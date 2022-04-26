Польша ввела санкции против «Газпрома» и еще более 30 компаний из России

Польша ввела собственные санкции против «Газпрома», «Акрона», «Новатека» и еще более тридцати компаний из России. Об этом сообщил во вторник, 26 апреля, министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.

Список стал уточнением санкционного списка Евросоюза (ЕС). Он касается российских олигархов и фирм, которые работают на территории РФ.

«Первый санкционный список, который сегодня был опубликован, имеет 50 позиций», — сказал Каминьский журналистам.

Министр уточнил, что в нем 35 фирм и 15 физических лиц, в том числе из Белоруссии. В частности, Каминьский упомянул российского олигарха Вячеслава Кантора, который имеет около 20% в польской компании Azoty, а также «олигархов, связанных с режимом Лукашенко».

Ранее, 11 апреля, российский посол в Польше Сергей Андреев сообщал о захвате здания дипсобственности в Варшаве. О принятии таких мер предупреждение от Польши поступило еще в начале марта. Тогда речь шла также о школе при посольстве России. Польский МИД заявил, что здания не используются Россией в дипломатических и консульских целях.

До этого, 20 марта, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о желании властей лишить Россию собственности и активов, которые находятся в Польше.

Запад усилил санкционное давление на Россию в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе. Так, 28 февраля Евросоюз утвердил решение о замораживании активов ЦБ. Кроме того, санкции коснулись сферы высоких технологий и энергетики. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что подобные решения бьют прежде всего по мировой экономике, в том числе по странам — потребителям сельскохозяйственной продукции, удобрений и других товаров.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости республик.

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