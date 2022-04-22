Секретарь Совбеза Украины заявил о многочисленных допросах Медведчука

С украинским политиком Виктором Медведчуком ведутся многочисленные допросы, рассказал секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Он дает сейчас показания, рассказывает всё, что происходило, с кем он работал, как он зарабатывал и так далее», — заявил Данилов в интервью, которое было опубликовано в пятницу, 22 апреля, на портале Украины «Общественное».

Секретарь Совбеза подчеркнул, что ничего не имеет против обмена задержанного, но допрос и получение данных от него важны.

«Я не вижу здесь ничего удивительного. Но сначала допросы-допросы-допросы, чтобы мы знали всё, что и как происходило, кто чем занимался, когда это было», — заключил он.

21 апреля парламент Украины отозвал Медведчука с должности члена комитета Верховной рады по вопросам прав человека во «временно оккупированных территориях».

О задержании Медведчука 12 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский, разместивший в соцсетях фотографию задержанного. Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных военных ВСУ.

13 апреля украинская спецслужба раскрыла подробности его задержания. Согласно заявлению главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, оппозиционер якобы тайно пытался перебраться в Приднестровье и был задержан на выезде из Киевской области.

В отношении задержанного политика на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене.