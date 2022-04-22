Прямой эфир

Секретарь Совбеза Украины заявил о многочисленных допросах Медведчука

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С украинским политиком Виктором Медведчуком ведутся многочисленные допросы, рассказал секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Позиционная платформа: повлияет ли дело Медведчука на переговоры РФ и Украины
Супруга политика предложила обменять его на двух британских военных

«Он дает сейчас показания, рассказывает всё, что происходило, с кем он работал, как он зарабатывал и так далее», — заявил Данилов в интервью, которое было опубликовано в пятницу, 22 апреля, на портале Украины «Общественное».

Секретарь Совбеза подчеркнул, что ничего не имеет против обмена задержанного, но допрос и получение данных от него важны.

«Я не вижу здесь ничего удивительного. Но сначала допросы-допросы-допросы, чтобы мы знали всё, что и как происходило, кто чем занимался, когда это было», — заключил он.

21 апреля парламент Украины отозвал Медведчука с должности члена комитета Верховной рады по вопросам прав человека во «временно оккупированных территориях».

О задержании Медведчука 12 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский, разместивший в соцсетях фотографию задержанного. Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных военных ВСУ.

13 апреля украинская спецслужба раскрыла подробности его задержания. Согласно заявлению главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, оппозиционер якобы тайно пытался перебраться в Приднестровье и был задержан на выезде из Киевской области.

В отношении задержанного политика на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022