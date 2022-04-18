Позиционная платформа: повлияет ли дело Медведчука на переговоры РФ и Украины

Россия могла бы пойти на политическую сделку и провести обмен украинского депутата Виктора Медведчука, заявили «Известиям» в Госдуме . Там считают, что защита оппозиционных политиков соседней страны укрепит позиции РФ в борьбе за симпатии ее населения. Вместе с тем в экспертном сообществе говорят, что ситуация вокруг Виктора Медведчука может лишь ослабить позицию Москвы на ее переговорах с Киевом . Тем временем сам украинский политик обратился к президенту России с просьбой включить его в список на обмен.

Видеорешим

« Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры» — это 30-секундное видеообращение появилось 18 апреля в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

О задержании украинского политика, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) стало известно 12 апреля: по словам Владимира Зеленского, Виктора Медведчука арестовали спустя 48 дней после того, как он сбежал из-под домашнего ареста, при попытке покинуть Украину. Политик надеялся замаскироваться с помощью военной формы, а раз так, то «он подпадает под правила военного времени», сказал в тот день президент, предложив Москве обменять Виктора Медведчука на украинцев, которые оказались в российском плену.

На Украине его считают одним из наиболее близких к Владимиру Путину политиков (в пользу этого говорят давнее знакомство Виктора Медведчука с президентом РФ и его частые визиты в Москву).

В Кремле ранее отметили, что слабо представляют себе, как может проходить этот обмен.

« Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем . Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации», — сказал 13 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: REUTERS/Press service of State Security Service of Ukraine Депутат Виктор Медведчук

С того момента российская сторона сделала в сторону Виктора Медведчука много жестов: глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, например, «поручил проверить правомерность действий украинских властей» в отношении него; спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил, что «если что-то случится с Виктором Медведчуком, отвечать придется Зеленскому»; вице-спикер Совфеда Константин Косачев направил по этому поводу запрос в Межпарламентский союз — сделал он это по поручению председателя СФ Валентины Матвиенко, которая ранее заявила, что ей «тревожно за коллегу-парламентария Виктора Медведчука».

Параллельно за вызволение политика взялась его супруга Оксана Марченко . Она находится в России — по ее словам, в РФ она приехала 22 февраля на интервью с артистом Николаем Басковым, которое было согласовано за месяц до этого. 13 апреля она записала обращение к Владимиру Зеленскому и его турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану; три дня спустя с такой же просьбой она обратилась к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду и президенту РФ Владимиру Путину .

«Виктор Медведчук дал свое согласие на его обмен и выдачу на территорию Российской Федерации в случае достижения украинской и российской сторонами соответствующих договоренностей», — говорится в ее обращении к главе РФ.

В Кремле в ответ на обращение жены политика заявили, что сообщат, «если будет реакция президента».

В другом видео Марченко предложила вариант обмена: обратившись к родственникам двух британских военных, Шона Пиннера и Эйдена Эслина, попавших в российский плен, она призвала их попросить премьер-министра Бориса Джонсона «повлиять на украинское руководство» , чтобы оно обменяло их на Виктора Медведчука.

В этой просьбе ее тут же поддержал российский МИД. «Съездивший недавно в Киев Борис Джонсон наверняка в курсе судьбы подданных королевского величества. Не замедлит с ответом же. А Лиз Трасс расскажет, что британцы там, в принципе, делали», — написала официальный представитель ведомства Мария Захарова .

18 апреля в эфире «России 1» транслировали уже запись с участием британских военных, на которой они просят Бориса Джонсона обменять их на Виктора Медведчука. Телеканал Sky News уточняет, что британцы участвовали в боевых действиях не как наемники, а как военные украинской армии.

Позиционная платформа Фото: REUTERS/Sputnik/Kremlin/Mikhail Klimentyev

— С одной стороны, ситуация очень странная — Медведчук не гражданин РФ, он украинский гражданин . Он проукраинский политик, и для обвинений его в пророссийскости нет оснований, — поделился своим мнением с «Известиями» первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. — Идеологических оснований его поддерживать и правовых норм, чтобы требовать его выдачи, у России нет. Но есть гуманитарные соображения, которые можно рассматривать как приоритетные . Что касается обмена военнопленными, то Москва не планирует расправляться с ними — мы исходим из того, что рано или поздно они должны будут выйти на свободу .

Москва могла бы пойти на политическую сделку по Виктору Медведчуку, считает депутат. «Это бы означало, что Россия бережно относится к соседнему государству и к его независимым политикам — это важно, поскольку России предстоит бороться за украинское общественное мнение », — подчеркнул Дмитрий Новиков.

Переговоры любят тишину

По мнению депутата, ситуация вокруг Виктора Медведчука никак не связана с российско-украинскими переговорами об урегулировании . Они, напомним, продолжаются с 28 февраля; о первых реальных итогах стороны заговорили лишь 29 марта — после раунда в Стамбуле, на котором Киев представил свои конкретные предложения по поводу будущего соглашения. С тех пор прошло 20 дней, за которые стороны ни о каких подвижках не сообщали.

В минувшие выходные о переговорах несколько раз высказался Владимир Зеленский. В интервью телеканалу CNN он отметил, что с каждым днем шансы на успех этих контактов становятся всё меньше. «Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры », — отметил он.

В другом интервью президент рассказал о требовании Украины предоставить ей гарантии безопасности: он сообщил, что пока не знает, какими они будут, что между запросом Киева и возможным предложением партнеров есть разница. По мнению Владимира Зеленского, исход переговоров с Москвой будет зависеть именно от позиции западных стран.

Позиционная платформа Российско-украинские переговоры в Стамбуле Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Российские представители, хоть и предпочитают не выносить детали переговоров в публичное поле, вполне открыто говорят о своем недовольстве . Так, Дмитрий Песков обвинил Украину в том, что она «не демонстрирует особого постоянства, по согласованным моментам позиция часто меняется» . «Динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего», — резюмировал 18 апреля представитель Кремля.

В экспертном сообществе, вопреки политической оценке, считают, что случай Виктора Медведчука может ослабить российскую переговорную позицию.

— С украинской стороны это выглядит больше как некоторая провокация — посмотреть, пойдет или не пойдет Россия на контакт по этому вопросу . Если это случится, то затягивающиеся контакты на этот счет станут для представителей Киева козырем, — сказал «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. — Они смогут акцентировать внимание на том, что о своих военных Москва так переговоры не ведет, как о человеке с украинским гражданством. И это может сильно ослабить ее позиции.