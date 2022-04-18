Позиционная платформа: повлияет ли дело Медведчука на переговоры РФ и Украины
Россия могла бы пойти на политическую сделку и провести обмен украинского депутата Виктора Медведчука, заявили «Известиям» в Госдуме. Там считают, что защита оппозиционных политиков соседней страны укрепит позиции РФ в борьбе за симпатии ее населения. Вместе с тем в экспертном сообществе говорят, что ситуация вокруг Виктора Медведчука может лишь ослабить позицию Москвы на ее переговорах с Киевом. Тем временем сам украинский политик обратился к президенту России с просьбой включить его в список на обмен.
Видеорешим
«Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры» — это 30-секундное видеообращение появилось 18 апреля в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).
О задержании украинского политика, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) стало известно 12 апреля: по словам Владимира Зеленского, Виктора Медведчука арестовали спустя 48 дней после того, как он сбежал из-под домашнего ареста, при попытке покинуть Украину. Политик надеялся замаскироваться с помощью военной формы, а раз так, то «он подпадает под правила военного времени», сказал в тот день президент, предложив Москве обменять Виктора Медведчука на украинцев, которые оказались в российском плену.
На Украине его считают одним из наиболее близких к Владимиру Путину политиков (в пользу этого говорят давнее знакомство Виктора Медведчука с президентом РФ и его частые визиты в Москву).
В Кремле ранее отметили, что слабо представляют себе, как может проходить этот обмен.
«Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации», — сказал 13 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
С того момента российская сторона сделала в сторону Виктора Медведчука много жестов: глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, например, «поручил проверить правомерность действий украинских властей» в отношении него; спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил, что «если что-то случится с Виктором Медведчуком, отвечать придется Зеленскому»; вице-спикер Совфеда Константин Косачев направил по этому поводу запрос в Межпарламентский союз — сделал он это по поручению председателя СФ Валентины Матвиенко, которая ранее заявила, что ей «тревожно за коллегу-парламентария Виктора Медведчука».
Параллельно за вызволение политика взялась его супруга Оксана Марченко. Она находится в России — по ее словам, в РФ она приехала 22 февраля на интервью с артистом Николаем Басковым, которое было согласовано за месяц до этого. 13 апреля она записала обращение к Владимиру Зеленскому и его турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану; три дня спустя с такой же просьбой она обратилась к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду и президенту РФ Владимиру Путину.
«Виктор Медведчук дал свое согласие на его обмен и выдачу на территорию Российской Федерации в случае достижения украинской и российской сторонами соответствующих договоренностей», — говорится в ее обращении к главе РФ.
В Кремле в ответ на обращение жены политика заявили, что сообщат, «если будет реакция президента».
В другом видео Марченко предложила вариант обмена: обратившись к родственникам двух британских военных, Шона Пиннера и Эйдена Эслина, попавших в российский плен, она призвала их попросить премьер-министра Бориса Джонсона «повлиять на украинское руководство», чтобы оно обменяло их на Виктора Медведчука.
В этой просьбе ее тут же поддержал российский МИД. «Съездивший недавно в Киев Борис Джонсон наверняка в курсе судьбы подданных королевского величества. Не замедлит с ответом же. А Лиз Трасс расскажет, что британцы там, в принципе, делали», — написала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
18 апреля в эфире «России 1» транслировали уже запись с участием британских военных, на которой они просят Бориса Джонсона обменять их на Виктора Медведчука. Телеканал Sky News уточняет, что британцы участвовали в боевых действиях не как наемники, а как военные украинской армии.
— С одной стороны, ситуация очень странная — Медведчук не гражданин РФ, он украинский гражданин. Он проукраинский политик, и для обвинений его в пророссийскости нет оснований, — поделился своим мнением с «Известиями» первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. — Идеологических оснований его поддерживать и правовых норм, чтобы требовать его выдачи, у России нет. Но есть гуманитарные соображения, которые можно рассматривать как приоритетные. Что касается обмена военнопленными, то Москва не планирует расправляться с ними — мы исходим из того, что рано или поздно они должны будут выйти на свободу.
Москва могла бы пойти на политическую сделку по Виктору Медведчуку, считает депутат. «Это бы означало, что Россия бережно относится к соседнему государству и к его независимым политикам — это важно, поскольку России предстоит бороться за украинское общественное мнение», — подчеркнул Дмитрий Новиков.
Переговоры любят тишину
По мнению депутата, ситуация вокруг Виктора Медведчука никак не связана с российско-украинскими переговорами об урегулировании. Они, напомним, продолжаются с 28 февраля; о первых реальных итогах стороны заговорили лишь 29 марта — после раунда в Стамбуле, на котором Киев представил свои конкретные предложения по поводу будущего соглашения. С тех пор прошло 20 дней, за которые стороны ни о каких подвижках не сообщали.
В минувшие выходные о переговорах несколько раз высказался Владимир Зеленский. В интервью телеканалу CNN он отметил, что с каждым днем шансы на успех этих контактов становятся всё меньше. «Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры», — отметил он.
В другом интервью президент рассказал о требовании Украины предоставить ей гарантии безопасности: он сообщил, что пока не знает, какими они будут, что между запросом Киева и возможным предложением партнеров есть разница. По мнению Владимира Зеленского, исход переговоров с Москвой будет зависеть именно от позиции западных стран.
Российско-украинские переговоры в Стамбуле
Российские представители, хоть и предпочитают не выносить детали переговоров в публичное поле, вполне открыто говорят о своем недовольстве. Так, Дмитрий Песков обвинил Украину в том, что она «не демонстрирует особого постоянства, по согласованным моментам позиция часто меняется». «Динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего», — резюмировал 18 апреля представитель Кремля.
В экспертном сообществе, вопреки политической оценке, считают, что случай Виктора Медведчука может ослабить российскую переговорную позицию.
— С украинской стороны это выглядит больше как некоторая провокация — посмотреть, пойдет или не пойдет Россия на контакт по этому вопросу. Если это случится, то затягивающиеся контакты на этот счет станут для представителей Киева козырем, — сказал «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. — Они смогут акцентировать внимание на том, что о своих военных Москва так переговоры не ведет, как о человеке с украинским гражданством. И это может сильно ослабить ее позиции.
При этом, по оценке аналитика, если у сторон будет политическая воля, гражданство Виктора Медведчука не станет препятствием для обмена. Вряд ли в этой ситуации кто-то будет пытаться соблюдать легитимность подобных процедур, резюмировал Денис Денисов.