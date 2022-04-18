Аргументы по фактам: ГД изучила данные о биолабораториях на Украине

Госдума обратится в Следственный комитет РФ с просьбой изучить причины возникновения и распространения инфекционных заболеваний у животных в России . Об этом вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая сообщила по итогам заседания комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине . У парламентариев есть документы, доказывающие незаконную исследовательскую деятельность, а также опыты на людях. В связи с этим депутаты планируют пригласить в парламент американские власти для объяснения ситуации . В экспертном сообществе считают, что нынешней информации уже достаточно, чтобы принять решение об уничтожении этих объектов.

Весь мир в опасности

США должны ответить за незаконную деятельность биолабораторий на Украине. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая по итогам закрытого от СМИ заседания специально созданной парламентской комиссии. По ее словам, в распоряжении депутатов есть уже немало документов, и это не просто информация, а доказательства. Сейчас комиссия приступила к опросам лиц, которые рассматриваются как свидетели.

— Можно с полной уверенностью говорить, что Украина используется США как плацдарм для проведения разного рода мероприятий . К сожалению, эта деятельность стала возможной только благодаря тому, что государственная власть Украины посчитала для себя возможным поступиться своим суверенитетом, — констатировала сопредседатель комиссии.

По ее словам, на уровне прямых соглашений с США Украина фактически отказалась от обладания правами на то, какие исследования проводятся американцами, а также полностью освободила США от любого возможного вреда, причиняемого как физическим лицам, так и их экономике.

— Мы заслушали интересных экспертов. Сегодня перед нами выступал с очень обстоятельным и широким докладом [президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»] Михаил Ковальчук. В логике того анализа, который мы сделали, наша комиссия будет предлагать целый комплекс мер, которые будут направлены на обеспечение безопасности и выработку новых международных решений , — подчеркнула депутат.

Аргументы по фактам Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vyacheslav Madiyevskyi

По ее словам, из-за преступных скрытных действий, которые совершают США на территории Украины и других стран, весь мир находится в опасности . Она отметила, что сейчас Минобороны РФ выявляются новые факты, подтверждающие это, уже имеются данные о проведении опытов на людях . Однако не исключено, что заражение населения шло через животных .

— Именно поэтому сегодня, когда мы заслушивали представителей Минсельхоза и Россельхознадзора, обсуждали разрозненные факты вспышек заболеваний у животных, мы пришли к пониманию, что за период деятельности лабораторий на Украине предстоит провести общий системный анализ вспышек заболеваний , которые были на территории страны, — пояснила она.

Депутат сообщила, что комиссия подготовит соответствующий запрос в СК РФ . Также Ирина Яровая напомнила: депутаты хотели бы пригласить представителей американской власти выступить в российском парламенте и услышать их объяснения.

Еще один сопредседатель, вице-спикер СФ Константин Косачев сообщил, что комиссия намерена обратиться к национальным парламентам стран, где находятся биолаборатории США.

— Биолаборатории на Украине — это лишь часть той мозаики, которую нам еще предстоит сложить. Но она ключевая . Американцы организовали эту деятельность по всему миру, по периметру своих геополитических противников на системной основе и с одной целью — обеспечить себе доступ к оружию массового поражения: запрещенному биологическому оружию, запрещенному ООН, — подчеркнул сенатор.

По его словам, 16 мая комиссия проведет свое заседание в Совете Федерации, на котором предложит выступить представителям МИД РФ . Парламентарии намерены посвятить его юридическим вопросам, связанным с законностью деятельности американцев.

Аргументы по фактам Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sergei Chuzavkov

Не оставили выбора

Глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член комиссии Леонид Калашников заявил «Известиям» о том, что если деятельность биолабораторий не будет остановлена, мир ждут катастрофические последствия.

— Летят перелетные птицы, которые заражены определенным вирусом, например, чумы. Его подхватывают курицы или свиньи, и нет у нас этого мяса, так как его в целях безопасности необходимо будет уничтожить , — пояснил парламентарий.

По его словам, за исключением США в мире сегодня такими исследованиями никто не занимается.

— Они не называют это оружием, но культивируют его, — подчеркнул он.

Комиссия Госдумы была создана 22 марта после заявлений Минобороны РФ и президента России Владимира Путина об угрозе деятельности биолабораторий для страны.

— На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы , в том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний, — сказал 16 марта Владимир Путин.

По его словам, следы этих «секретных программ сейчас усиленно пытаются замести».

Аргументы по фактам Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Serhii Hudak

— У нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России, на территории Украины, по сути, создавались компоненты биологического оружия, — заявил президент.

Неоднократные предупреждения о том, что подобное развитие событий несет прямую угрозу безопасности России, были с показным и циничным пренебрежением отвергнуты Украиной, их покровителями из США и НАТО, обратил он внимание.

— Таким образом, все дипломатические возможности были полностью исчерпаны. Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине. И в этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию, — сказал Владимир Путин.

Минобороны РФ 17 марта обнародовало документы о реализации Вашингтоном на Украине военно-биологической программы , на которую американцы потратили миллионы долларов.

— Мы считаем, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия, — сообщил тогда начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В подтверждение этому он показал документ Пентагона от 6 марта 2015 года.

— Обращаю ваше внимание на то, что соглашение о совместной биологической деятельности заключено между военным ведомством США и министерством здравоохранения Украины. Однако реальным получателем денежных средств являются лаборатории украинского министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Общий объем финансирования составил $32 млн , — добавил генерал.

Он также отметил, что одним из кураторов этих проектов была глава офиса DTRA (Агентство США по сокращению военной угрозы) при посольстве США в Киеве Джоанна Уинтрол. Украинские лаборатории стали основным исполнителем по проекту P-782 — передача заболеваний через летучих мышей. Причем исследования носили системный характер и проводились как минимум с 2009 года под непосредственным контролем специалистов из США в рамках проектов P-382, P-444 и P-568.

По словам Игоря Кириллова, всего за это время ученые выделили шесть семейств вирусов, включая коронавирусы, и три вида патогенных бактерий — возбудителей чумы, бруцеллеза и лептоспироза .

Аргументы по фактам Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Markiian Lyseiko

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что выявленных фактов достаточно, чтобы принять решение об уничтожении этих объектов .

— Во-первых, это действительно очень опасно. И об этом говорилось много и не только сегодня. Это не первая информация о подобных объектах под крышей НАТО, которые развернуты вокруг РФ, на постсоветском пространстве, в разных странах. Подобные лаборатории есть в Грузии, Армении, Молдавии и в Казахстане, несмотря на особое отношение РФ к этой стране, — пояснил эксперт.