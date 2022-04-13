Гособмены: готова ли РФ выдать украинских военных за Медведчука

России не следует обменивать оказавшихся в плену украинских военных на украинского политика Виктора Медведчука, заявили «Известиям» в Госдуме. Там пояснили: не понятно, на каком основании и по какой схеме может идти обмен людей с одинаковым гражданством . Также думают и в Кремле, где заявили, что не знают, «хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении» этой ситуации . С предложением обмена к Москве обратился Владимир Зеленский. Это произошло 12 апреля — после того, как Виктора Медведчука задержала Служба безопасности Украины (СБУ). По словам украинского президента, политик, до этого сбежавший из-под домашнего ареста, облачившись в украинскую военную форму, пытался покинуть страну.

Украинца на украинцев

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram фотографию изможденного человека в украинской военной форме и наручниках . «Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Подробности позднее», — говорится в подписи. На фото — Виктор Медведчук, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

«Я считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой «воин». Вот такой патриот. Что ж, если Медведчук сам избрал себе военную форму, он подпадает под правила военного времени, — сказал Владимир Зеленский в чуть позже опубликованном видеообращении. — Предлагаю в Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших ребят в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую ​​возможность».

Гособмены_4 Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Chung Sung-Jun/Pool via REUTERS

В Москве на эту информацию поначалу отреагировали сдержанно. 12 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что необходимо дождаться подтверждений , — «все-таки такое количество фейков сейчас идет из Украины». С более подробным заявлением он выступил на следующий день. Говоря о Викторе Медведчуке, пресс-секретарь президента сказал, что тот «всегда выступал за мир, выступал против войны, против расширения конфликта на Донбассе». «Если бы в свое время эти идеи его партии учитывались и легли в основу государственной политики Украины, то никакой военной операции бы не было», — упрекнул он руководство страны.

Дмитрий Песков заверил: « никаких закулисных отношений с Россией Медведчук никогда не имел » — его желание выстраивать «нормальные, взаимовыгодные, партнерские отношения» с РФ «всегда было открытым» . Представитель Кремля дал понять, что идею обмена в Москве не поддерживают.

« Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем . Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации», — сказал Дмитрий Песков.

Другие российские политики также обращают внимание на гражданство Виктора Медведчука и прямо говорят, что никакого обмена, скорее всего, не будет.

— Решение по этому поводу будет принимать президент, но я сомневаюсь в том, что мы должны идти на поводу такого рода предложений , — сказал «Известиям» первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. — Какова природа этого обмена, не очень ясно. У нас могут быть общегуманитарные соображения, которые говорят о том, что надо выручать людей, которых задержали по подозрению в сотрудничестве с Россией. С другой стороны, возникает вопрос: что это за условия, при которых надо выдать одного украинского гражданина, чтобы получить других украинских граждан .

Гособмены_1 Добровольно сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии в Луганске Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тема обмена может обсуждаться, однако идти на такую договоренность с Киевом Москве не стоит, резюмировал политик. В экспертном сообществе отмечают, что юридических оснований для такого шага не существует — он лежит в политической плоскости.

— Никаких международно-правовых стандартов — в частности, в рамках Женевских конвенций — которые бы предусматривали такой специфический обмен, нет , — сказал «Известиям» директор Центра европейской информации, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. — Стандарты таковы, что солдат надо менять на солдат, обмен же политика на военнопленного в эту схему не вписывается. В этой ситуации очень сильна политическая составляющая — все упирается в специфические политические договоренности .

Выдача после показаний

В украинском МВД, говоря о деталях возможного обмена, предложили следующую схему: сначала Виктор Медведчук должен дать «определенные показания» (как сказал 13 апреля советник главы ведомства Вадим Денисенко, «у него есть огромный объем информации о том, кто, кому, сколько и за что давал из РФ для создания «пятой колонны», создания движения коллаборантов»); затем «максимально быстро провести судебный процесс», вынести приговор и только после этого обменять .

Тема «определенных показаний» вызвала у руководства РФ более звучную реакцию. «Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно», — написала в Telegram представитель МИД Мария Захарова .

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев вообще назвал украинские власти «отдельными уродцами». «Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь , чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц», — написал он в том же Telegram.

Гособмены_3 Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на заседании Киевского апелляционного суда. 17 февраля 2022 года Фото: РИА Новости

В этот же день к Владимиру Зеленскому обратилась супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко. На видео, которое опубликовано на ее YouTube-канале, она попросила «немедленно освободить» ее мужа. «Он всегда выступал за мир и диалог, согласие на Украине. И вам, господин президент, это очень хорошо известно, — отметила она. — Нет никаких сомнений в том, что моего мужа преследуют по политическим мотивам, вопреки законам Украины и нормам международного права. Его жизнь должна быть вне опасности, я жду вашего ответа». Также жена политика записала обращение с просьбой о содействии к президенту Турции Реджепу Эрдогану.

На Украине Виктор Медведчук считается пророссийской фигурой . Эту оценку подкрепляют его частыми визитами в Москву и давним знакомством с Владимиром Путиным — в частности, тем, что в 2004 году младшая дочь политика Дарья стала крестницей российского президента, как рассказывал сам Медведчук. Владимир Зеленский обвинял связанные с ОПЗЖ телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK в том, что они получают деньги из России и ведут информационную войну против Украины. В 2021 году против Виктора Медведчука и некоторых его соратников руководство страны ввело санкции, а затем их обвинили в госизмене и перевели под домашний арест .

Спустя несколько дней после начала специальной военной операции РФ на Украине стало известно, что политик из-под домашнего ареста сбежал . По словам Владимира Зеленского, в бегах он находился 48 дней, и взяли его, когда он пытался покинуть Украину. Его партия, тем временем, приостановила свою деятельность — это произошло после того, как 19 марта «на период действия военного положения» соответствующее решение принял украинский Совет национальной безопасности и обороны. Помимо ОПЗЖ, оно коснулось таких движений, как «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союза левых сил», «Держава», Прогрессивно-социалистическая партия, Социалистическая партия, Партия социалистов и Блок Владимира Сальдо.

Гособмены_2 Результат обстрела здания телеканала «112 Украина» из гранатомета 13 июля 2019 года в Киеве Фото: TASS/Zuma

— Необходимо отметить, что, начиная с 24 февраля, многие представители оппозиционных партий оказались за рубежом и решили свою позицию публично не высказывать. В нынешних условиях это выглядит очень странно , — сказал «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. — Что касается ОПЗЖ, то внутри этого объединения произошел раскол. Некоторые депутаты высказывались против российской операции, а некоторые просто ушли из публичной сферы. Учитывая, что они представляли юго-восток Украины, то это было просто некорректно по отношению к своим же избирателям .

Свою официальную позицию ОПЗЖ опубликовала спустя две недели после начала спецоперации на Украине. Как написал 8 марта в одной из соцсетей основатель и сопредседатель партии Юрий Бойко, она «осуждает» действия российской армии, а его однопартийцы «массово записываются в территориальную оборону, чтобы охранять объекты критической инфраструктуры, жилье граждан и бороться с мародерами».