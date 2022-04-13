Турция повысила уровень готовности из-за угрозы дрейфующих мин в Черном море

Министерство национальной обороны Турции 13 апреля заявило о повышении уровня готовности саперных подразделений и других служб из-за угрозы дрейфующих мин в Черном море.

«Наши суда-миноискатели, самолеты, вертолеты, беспилотники и саперы-подводники переведены в повышенный режим готовности. Мы внимательно следим за ситуацией. При поступлении тревоги наши силы моментально реагируют», — приводит слова главы ведомства Хулуси Акара телеканал NTV.

Акар также сообщил, что ситуация с минами не привела к возникновению сложностей с морским движением в проливе Босфор.

«Каждое уведомление [об обнаружении мины] тщательно оценивается. После обнаружения мин мы их отводим в безопасную зону и обезвреживаем без ущерба для окружающей среды. Движение в проливе продолжается в нормальном режиме, трудностей нет», — добавил он.

6 апреля в Турции нейтрализовали обнаруженную ранее в тот день дрейфующую мину.

29 марта официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сообщения о дрейфующих минах в Черном море вызывают чрезвычайную обеспокоенность в организации. По его словам, размещение мин может повлиять на международное судоходство. В частности, он отметил, что район Черного моря имеет важное значение для экспорта продовольствия из России и с Украины.

19 марта ФСБ России сообщила, что ВМС Украины установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Из-за обрывов тросов мины под воздействием ветра и течения могут свободно перемещаться в западной части Черного моря.

Мины были установлены после объявления РФ о начале проведения спецоперации по защите Донбасса 24 февраля. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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