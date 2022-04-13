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Спецоперация в Донбассе 13 апреля. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Спецоперация в Донбассе 13 апреля. Текстовая трансляция
2022-04-13 07:59:48">
2022-04-13 07:59:48
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Продолжается специальная военная операция по защите Донбасса. Российские военнослужащие не позволили украинским силовикам с боев вырваться из Мариуполя, где завершается разгром остатков группировок. В Госдепе заговорили о применении Россией на Украине химического оружия, Москва назвала эти заявления провокационными и бездоказательными. Пока в ЕС продолжают обсуждать возможность топливного эмбарго, конструктивно настроенные страны изучают возможность оплаты в рублях. Подробнее об обстановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, а также обо всем, что происходит в мире на фоне спецоперации — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:13
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков провел утренний брифинг. Он подтвердил информацию о сдаче в плен тысячи украинских военных в Мариуполе и сделал еще ряд важных заявлений: • Оперативно-тактической авиации ВКС России за ночь поразили 46 военных объектов Украины, ракетными войсками и артиллерий поражено 693 цели противника; • ВС РФ высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожили два склада вооружения ВСУ; • Ликвидированы четыре украинских вертолета на аэродроме Миргород; • Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе два беспилотника над населенным пунктом Афанасьевка.
Сегодня, 10:11
В Минобороны РФ заявили, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди сдавшихся — 162 офицера.
Сегодня, 10:09
Украинские войска за прошедшие сутки обстреляли четыре населенных пункта ЛНР — Донецкий, Золото-5, Ирмино и Первомайск, пострадал один человек, сообщил представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко. «Вооруженные формирования Украины выпустили 35 снарядов из артиллерийских орудий калибра 152 и 122 мм, РСЗО БМ-21 „Град“ и минометов калибра 120 мм», — отметил он.
Сегодня, 10:00
Число прибывших в Польшу украинских беженцев превысило 2,7 млн человек. По данным погранохраны страны, за минувшие сутки границу пересекли 24 тыс. человек, ночью — еще 5,5 тыс. На территории Польши, по оценкам МВД, остаются по меньшей мере 1,5 млн беженцев с Украины.
Сегодня, 09:58
Сегодня, 09:56
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили решил отправиться на Украину после телефонной беседы с украинским коллегой Русланом Стефанчуком, о чем написал в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит признанной в России экстремистской корпорации Meta). Ранее парламентарий воздержался от визита в украинскую Бучу. Напомним, что Тбилиси отказался поддержать Киев военным путем, открыв второй фронт боевых действий против России.
Сегодня, 09:44
Уверенные заявления Вашингтона и Лондона о якобы готовящихся химических атаках России на Украине вызывают тревогу — не исключено, что «химический Голливуд» уже отснял шокирующие кадры будущих «отравлений», написал в Telegram-канаде вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он подчеркнул, что западные страны более 10 лет используют влияние на технический секретариат Организации по запрещению химического оружия, «чтобы обвинять своих противников в использовании боевой химии».
Сегодня, 09:33
В штабе территориальной обороны ДНР подтвердили, что в Мариуполе сложили оружие более тысячи украинских военнослужащих.
Сегодня, 09:31
Два мирных жителя ДНР погибли при обстрелах за стороны украинских войск за прошедшие сутки, говорится в сводке представительства республики в СЦКК. Всего за 56 дней эскалации конфликта со стороны ВСУ погибли 77 мирных жителей.
Сегодня, 09:24
Из Мариуполя эвакуированы 608 мирных жителей, в том числе 105 детей, сообщает штаб обороны Донецкой народной республики по итогам минувших суток. Все они размещены в пункте оказания помощи в селе Безыменном (ДНР), куда с 5 марта вывезли почти 17 тыс. человек.
Сегодня, 09:21
Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни планирует провести новые телефонные разговоры с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, заявил он в эфире France 2.
Сегодня, 09:17
Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила, что в среду, 13 апреля, эвакуация мирных жителей по гуманитарным коридорам проводиться не будет. Причина — «уровень опасности на маршрутах».
Сегодня, 09:15
Заявления о якобы имеющей место «российской угрозе» в адрес Швеции и Финляндии обслуживают интересы коллективного НАТО под руководством США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Они [эти заявления] не основываются на фактах, они лежат в русле пропаганды и провокации», — сказала она в эфире радио Sputnik. Так дипломат прокомментировала слова главы МИД Швеции Анн Линде о недопустимости того, чтобы РФ «каким-либо образом угрожала Швеции и Финляндии».
Сегодня, 09:08
Ясиноватую (ДНР) уже четырежды обстреляли из БМ-21 «Град» с начала дня, сообщает представительство республики в СЦКК. В 09:00 украинские войска выпустили по населенному пункту четыре ракеты, в 09:05 — еще 10 ракет.
Сегодня, 08:58
Украинские войска обстреляли Ясиноватую (ДНР) из БМ-21 «Град», выпустив 15 ракет. По данным представительства республики в Совместном центре по координации и контролю (СЦКК), два обстрела из «Градов» зафиксированы в 06:10 и 07:05. Кроме того, ВСУ выпустили 22 снаряда калибром 122 мм по Донецку и Озеряновке.
Сегодня, 08:53
Россия готова продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом ценовом диапазоне, заявил «Известиям» министр энергетики Николай Шульгинов. «Стоимость нефти в пределах $80–150 за баррель в принципе возможна, но наша задача заключается не в угадывании, сколько будет стоить нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли», — отметил он. Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Шульгинова «Известиям» — «Конструктивно настроенные страны изучают возможность оплаты в рублях»
Сегодня, 08:26
Сегодня, 08:17
Американский президент Джо Байден объяснил рост инфляции в США российский спецоперацией по защите Донбасса. «Два крупнейших производителя зерна в мире — (...) Украина и Россия — не делают того, что они обычно делают, поэтому все [цены] выросли», — заявил он, выступая в штате Айова.
Сегодня, 08:11
Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обмен главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на украинских пленных. «Он прятался 48 дней. И вот наконец решил попытаться сбежать за пределы нашего государства. Что же, для этого „космонавта“ в плохом смысле слова не сработало знаменитое „Поехали!“», — написал он.
Сегодня, 08:08
В Мариуполе порядка тысячи украинских военнослужащих сдались в плен, из них около 300 человек ранены, сообщают журналисты.
Сегодня, 08:00
Заблаговременное подавление украинских мобильных комплексов «Бук» и схожих систем необходимо для успеха наступления в Донбассе, объяснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, сейчас необходимо подавить наземное ПВО, чтобы самолеты смогли действовать максимально интенсивно для поддержки наземных войск. Подробнее о ходе специальной военной операции читайте в нашем материале «Подавленное построение: Россия активизировала удары по украинской ПВО».
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