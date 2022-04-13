Спецоперация в Донбассе 13 апреля. Текстовая трансляция

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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков провел утренний брифинг. Он подтвердил информацию о сдаче в плен тысячи украинских военных в Мариуполе и сделал еще ряд важных заявлений: • Оперативно-тактической авиации ВКС России за ночь поразили 46 военных объектов Украины, ракетными войсками и артиллерий поражено 693 цели противника; • ВС РФ высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожили два склада вооружения ВСУ; • Ликвидированы четыре украинских вертолета на аэродроме Миргород; • Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе два беспилотника над населенным пунктом Афанасьевка.





В Минобороны РФ заявили, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди сдавшихся — 162 офицера.





Украинские войска за прошедшие сутки обстреляли четыре населенных пункта ЛНР — Донецкий, Золото-5, Ирмино и Первомайск, пострадал один человек, сообщил представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко. «Вооруженные формирования Украины выпустили 35 снарядов из артиллерийских орудий калибра 152 и 122 мм, РСЗО БМ-21 „Град“ и минометов калибра 120 мм», — отметил он.





Число прибывших в Польшу украинских беженцев превысило 2,7 млн человек. По данным погранохраны страны, за минувшие сутки границу пересекли 24 тыс. человек, ночью — еще 5,5 тыс. На территории Польши, по оценкам МВД, остаются по меньшей мере 1,5 млн беженцев с Украины.











Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили решил отправиться на Украину после телефонной беседы с украинским коллегой Русланом Стефанчуком, о чем написал в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит признанной в России экстремистской корпорации Meta). Ранее парламентарий воздержался от визита в украинскую Бучу. Напомним, что Тбилиси отказался поддержать Киев военным путем, открыв второй фронт боевых действий против России.





Уверенные заявления Вашингтона и Лондона о якобы готовящихся химических атаках России на Украине вызывают тревогу — не исключено, что «химический Голливуд» уже отснял шокирующие кадры будущих «отравлений», написал в Telegram-канаде вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он подчеркнул, что западные страны более 10 лет используют влияние на технический секретариат Организации по запрещению химического оружия, «чтобы обвинять своих противников в использовании боевой химии».





В штабе территориальной обороны ДНР подтвердили , что в Мариуполе сложили оружие более тысячи украинских военнослужащих.





Два мирных жителя ДНР погибли при обстрелах за стороны украинских войск за прошедшие сутки, говорится в сводке представительства республики в СЦКК. Всего за 56 дней эскалации конфликта со стороны ВСУ погибли 77 мирных жителей.





Из Мариуполя эвакуированы 608 мирных жителей, в том числе 105 детей, сообщает штаб обороны Донецкой народной республики по итогам минувших суток. Все они размещены в пункте оказания помощи в селе Безыменном (ДНР), куда с 5 марта вывезли почти 17 тыс. человек.





Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни планирует провести новые телефонные разговоры с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, заявил он в эфире France 2.





Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила, что в среду, 13 апреля, эвакуация мирных жителей по гуманитарным коридорам проводиться не будет. Причина — «уровень опасности на маршрутах».





Заявления о якобы имеющей место «российской угрозе» в адрес Швеции и Финляндии обслуживают интересы коллективного НАТО под руководством США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Они [эти заявления] не основываются на фактах, они лежат в русле пропаганды и провокации», — сказала она в эфире радио Sputnik. Так дипломат прокомментировала слова главы МИД Швеции Анн Линде о недопустимости того, чтобы РФ «каким-либо образом угрожала Швеции и Финляндии».





Ясиноватую (ДНР) уже четырежды обстреляли из БМ-21 «Град» с начала дня, сообщает представительство республики в СЦКК. В 09:00 украинские войска выпустили по населенному пункту четыре ракеты, в 09:05 — еще 10 ракет.





Украинские войска обстреляли Ясиноватую (ДНР) из БМ-21 «Град», выпустив 15 ракет. По данным представительства республики в Совместном центре по координации и контролю (СЦКК), два обстрела из «Градов» зафиксированы в 06:10 и 07:05. Кроме того, ВСУ выпустили 22 снаряда калибром 122 мм по Донецку и Озеряновке.





Россия готова продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом ценовом диапазоне, заявил «Известиям» министр энергетики Николай Шульгинов. «Стоимость нефти в пределах $80–150 за баррель в принципе возможна, но наша задача заключается не в угадывании, сколько будет стоить нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли», — отметил он. Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Шульгинова «Известиям» — «Конструктивно настроенные страны изучают возможность оплаты в рублях»











Американский президент Джо Байден объяснил рост инфляции в США российский спецоперацией по защите Донбасса. «Два крупнейших производителя зерна в мире — (...) Украина и Россия — не делают того, что они обычно делают, поэтому все [цены] выросли», — заявил он, выступая в штате Айова.





Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обмен главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на украинских пленных. «Он прятался 48 дней. И вот наконец решил попытаться сбежать за пределы нашего государства. Что же, для этого „космонавта“ в плохом смысле слова не сработало знаменитое „Поехали!“», — написал он.





В Мариуполе порядка тысячи украинских военнослужащих сдались в плен, из них около 300 человек ранены, сообщают журналисты.