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Аналитик указал на отсутствие перспективы использования карт Union Pay в РФ

Аналитик Муртазин: Union Pay бесполезен для россиян, карты будут блокировать и дальше
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Платежная система Union Pay бесполезна для россиян, карты и дальше будут блокировать, заявил в среду, 13 апреля, аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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«Union Pay бесполезен, поскольку было понятно, что карты будут блокировать по признаку того, что они из России. В теории Union Pay мог бы настоять на том, чтобы их карты принимали, но им это не очень нужно. <...> Я думаю, что следующий этап — блокировка карт, которые выпускают в соседних странах, например в Армении, и так далее», — подчеркнул аналитик в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день «Коммерсант» сообщил, что иностранные онлайн-магазины и их банки-эквайеры блокируют платежи с выпущенных в России карт, в том числе и китайской платежной системы Union Pay.

По мнению независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, возможные ограничения могут быть связаны с простым технологическим решением — торговые точки могли просто «заблокировать всю страну», не разбираясь, находится ли под санкциями банк, который выпустил карту, или нет.

13 марта, согласно данным исследовательского центра портала SuperJob.ru, стало известно, что с момента запрета на оплату за пределами страны выпущенными в России картами платежных систем Visa и MasterCard уже 35% граждан выразили желание оформить карту «Мир-UnionPay».

9 марта Почта Банк запустил виртуальную карту UnionPay. Отмечалось, что ею можно пользоваться для оплаты покупок и совершения переводов в интернете как в России, так и за рубежом.

В начале марта международные платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке работы в России.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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