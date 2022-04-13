Иностранные онлайн-магазины блокируют платежи по выпущенным в России UnionPay

Иностранные онлайн-магазины и их банки-эквайеры блокируют платежи с карт, выпущенных в России, в том числе и китайской платежной системы UnionPay. Об этом в среду, 13 апреля, сообщает газета «Коммерсантъ».

В издании отметили, что держатели виртуальных карт жалуются в соцсетях и на различных форумах на невозможность совершить операции по оплате. Так, один из них заявил, что в США карту почти нигде не приняли. В колл-центрах «Ъ» также подтвердили, что данное явление распространенное.

Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова пояснила газете, что торговая точка не имеет доступа к таблице БИНов платежной системы (ПС), он есть только у банков-участников ПС. БИН — первые шесть цифр номера карты, они содержат информацию и о стране выпуска. Таким образом, выбирать, чьи карты принимать, а чьи не принимать, можно только на уровне эквайера, заявила Михайлова.

А по мнению независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, возможные ограничения могут быть связаны с простым технологическим решением — торговые точки могли просто «заблокировать всю страну», не разбираясь, находится ли под санкциями банк, который выпустил карту, или нет.

«Основной задачей любой ПС является обеспечение выполнения ее участниками единых правил и принципов обслуживания всех держателей карт системы. МПС имеют многолетние выстроенные механизмы по мониторингу качества работы инфраструктуры. Это обязанность платежной системы обеспечить прием эквайером всех карт ПС», — заявила Вишнякова.

9 марта Почта Банк запустил виртуальную карту UnionPay. Отмечалось, что ей можно пользоваться для оплаты покупок и совершения переводов в интернете, как в России, так и за рубежом.

6 марта международные платежные системы Visa и Mastercard заявили о приостановке работы на территории страны. Так, транзакции, инициированные с помощью этих выпущенных в России карт, больше не будут работать за пределами страны. На территории России они продолжат работать пока не истечет их срок действия.

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