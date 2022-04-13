Посольство РФ назвало провокацией заявление США о применении химоружия Москвой

Заявления Госдепа о возможности применения Россией химического оружия на Украине провокационные и бездоказательные. Об этом в среду, 13 апреля, заявили в посольстве РФ в США.

«Обратили внимание на провокационные заявления пресс-секретаря Госдепартамента Н. Прайса в ходе брифинга 12 апреля о возможности применения нашей страной химического оружия в связи с якобы неудачами специальной военной операции на Украине. Н. Прайс в очередной раз отличился пустой болтовней, не подкрепленной ни единым доказательством», — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

В диппредставительстве РФ подчеркнули, что Вооруженные силы России успешно выполняют поставленные перед ними задачи на украинской территории. При этом отметили, что в их распоряжении не может быть боевых отравляющих веществ, так как Россия уничтожила все запасы химоружия еще в 2017 году.

Также посольство РФ в Вашингтоне призвало американскую сторону отказаться от дезинформации и «активизировать процесс химдемилитаризации своего государства».

Ранее в этот день замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что Москва считает вполне реальной угрозу химического терроризма со стороны украинских националистов.

Сыромолотов отметил, что Киев вынашивает планы по химическим провокациям в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве также не исключают повторения «терактов против предприятий с токсичными веществами».

Он отметил, что наглядным примером выступает постановка в Буче и вынашиваемые командой Владимира Зеленского планы по химпровокациям в Донбассе, о которых Россия неоднократно информировала СБ ООН и ОЗХО.

Ранее, 5 апреля, представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что украинские военные, готовясь к отступлению, подорвали цистерну в одном из цехов завода «Заря» в городе Рубежное в ЛНР. По его словам, в цистерне могла находиться соляная кислота.

В Народной милиции ЛНР тогда добавили, что в Рубежном распространилось облако отравляющего вещества, что может привести к жертвам среди населения. Отмечалось, что подрыв был рассчитан так, чтобы облако химикатов пошло в направлении освобожденного силами ЛНР села Кудряшовка.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства подрыва цистерн. По данным ведомства, в подорванных цистернах содержались азотная, серная, соляная кислота и аммиак.

До этого украинская сторона распространила сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало следствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные Киевом фото и видео о якобы «преступлениях российских военных» в Буче являются провокацией.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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