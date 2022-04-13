МИД РФ счел реальной угрозу химической провокации со стороны Киева

Москва считает вполне реальной угрозу химического терроризма со стороны украинских националистов. Об этом в среду, 13 апреля, сообщил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

«Считаем вполне реальной угрозу химического терроризма со стороны действующих под покровительством нынешнего киевского режима фашиствующих националистов и подконтрольных им подразделений ВСУ», — приводит его слова «РИА Новости».

Сыромолотов отметил, что Киев вынашивает планы по химическим провокациям в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве также не исключают повторение «терактов против предприятий с токсичными веществами».

Сыромолотов считает, что «высокая вероятность реализации подобного сценария обусловлена множественными химпровокациями, устроенными подконтрольными США и их союзникам по НАТО вооруженными группировками экстремистов в ходе сирийского конфликта».

Он отметил, что наглядным примером выступает постановка в Буче и вынашиваемые командой Владимира Зеленского планы по химпровокациям в Донбассе, о которых Россия неоднократно информировала СБ ООН и ОЗХО.

«Не удивимся, если аналогичные обвинения последуют в наш адрес и применительно к недавним событиям на заводе «Заря» (город Рубежное), где боевики предприняли подрыв цистерн с азотной кислотой, с тем чтобы образовавшееся облако отравляющих веществ отнесло ветром на освобожденный от них населенный пункт Кудряшовка. Не исключаем, что подобные теракты повторятся, поскольку на данном предприятии остаются, по некоторым оценкам, порядка 40 тысяч тонн высокотоксичных веществ, в том числе азотная, серная и соляная кислота, а также аммиак», — сказал замглавы МИД РФ.

Ранее, 5 апреля, представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что украинские военные, готовясь к отступлению, подорвали цистерну в одном из цехов завода «Заря» в городе Рубежное в ЛНР. По его словам, в цистерне могла находиться соляная кислота.

В Народной милиции ЛНР тогда добавили, что в Рубежном распространилось облако отравляющего вещества, что может привести к жертвам среди населения. Отмечалось, что подрыв был рассчитан так, чтобы облако химикатов пошло в направлении освобожденного силами ЛНР села Кудряшовка.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства подрыва цистерн. По данным ведомства, в подорванных цистернах содержались азотная, серная, соляная кислота и аммиак.

До этого украинская сторона распространила сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные Киевом фото и видео о якобы «преступлениях российских военных» в Буче являются провокацией.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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