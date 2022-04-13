Захарова отреагировала на планы МВД Украины «выбить показания» у Медведчука

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 апреля отреагировала на слова советника главы МВД Украины Вадима Денисенко о планах ведомства «выбить показания» из главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Захарова процитировала заявление Денисенко о том, что в отношении Медведчука можно «провести максимально быстрый судебный процесс, дать соответствующий срок ему, выбить показания и после этого обменять».

«Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно», — написала дипломат в Telegram.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях опубликовал фото мужчины в наручниках, похожего на Медведчука. По словам украинского лидера, задержали оппозиционера сотрудники Службы безопасности Украины. На следующий день Зеленский предложил России обмен Медведчука на украинских пленных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил необходимость проверить информацию о задержании Медведчука.

Депутат Госдумы Алексей Чепа рассказал «Известиям», что президент Украины своим заявлением о задержании Медведчука хочет затянуть конфликт. При этом парламентарий не взялся рассуждать о подлинности фотографии, которую опубликовал Зеленский. По его словам, этим должны заниматься эксперты.

На Украине в отношении Медведчука возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест.

Информация о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста, появилась 27 февраля в ряде СМИ. Ее подтверждал и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Со своей стороны, адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла данные о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве по причине поступающих в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок. Чередниченко добавила, что о намерении перевести депутата в другое место органы были проинформированы.