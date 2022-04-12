В ГД связали данные о задержании Медведчука с желанием затянуть конфликт

Депутат Госдумы Алексей Чепа рассказал «Известиям», что президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о задержании украинского политика Виктора Медведчука хочет затянуть конфликт.

«Цель этого — взбудоражить мировую общественность, показать успешность работы СБУ и показать российскую армию агрессором. Это всё делается для того, чтобы реабилитировать Зеленского, и не подписывать мирные соглашения, и продолжить конфликт», — сказал он.

Парламентарий не взялся рассуждать о подлинности фотографии, которую опубликовал Зеленский. По его словам, этим должны заниматься эксперты.

«Может быть, Медведчук похудел за это время. Человек на фото похож на него, но сказать, что это точно он, я не ручаюсь. Сегодня огромное количество фейков. Украинские власти делают всё, чтобы каждый день была возможность будоражить международную публику. Они выпускают новые фейки, потом забывают их и даже не пытаются что-либо доказывать», — отметил депутат.

Чепа подчеркнул, что Киев готовит провокации в ряде городов Украины для дискредитации России. Депутат предположил, что фото якобы задержанного Медведчука может быть очередным фейком, о котором власти Украины вскоре перестанут говорить.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях опубликовал фото мужчины в наручниках, похожего на Медведчука. По словам украинского лидера, задержали оппозиционера сотрудники Службы безопасности Украины.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил необходимость проверить информацию о задержании Медведчука.

На Украине в отношении политика возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест.

Информация о том, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, появилась 27 февраля в ряде СМИ. Ее подтверждал и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Со своей стороны, адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла данные о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве по причине поступающих в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок. Чередниченко добавила, что о намерении перевести депутата в другое место органы были проинформированы.

10 января Киевский суд вынес решение о продлении домашнего ареста Медведчуку на два месяца по делу о поставках угля из Донбасса. Суд не стал удовлетворять апелляционные жалобы как прокуратуры, так и защиты. Медведчук назвал решение инстанции незаконным.