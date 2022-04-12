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Зеленский сообщил о задержании Медведчука

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П️резидент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Фотографию похожего на Медведчука мужчины украинский лидер опубликовал во вторник, 12 апреля, в своем Telegram-канале.

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По его словам, операция по задержанию Медведчука проведена сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Подробности задержания политика украинский лидер обещал сообщить позже.

19 марта Совет нацбезобасности Украины (СНБО) приостановил деятельность ряда оппозиционных политических партий на время военного положения, введенного в стране из-за спецоперации РФ. В тот же день украинский суд вынес постановление о заочном аресте лидера политсилы Медведчука.

Политик был объявлен в международный розыск.

Информация о том, что он сбежал из-под домашнего ареста, появилась 27 февраля в ряде СМИ. Ее подтверждал и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

Со своей стороны адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла данные о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. По ее словам, оппозиционер не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве по причине поступающих в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок.

10 января Киевский суд вынес решение о продлении домашнего ареста Медведчуку на два месяца по делу о поставках угля из Донбасса. Суд не стал удовлетворять апелляционные жалобы как прокуратуры, так и защиты. Медведчук назвал решение инстанции незаконным.

2 ноября Медведчук заявил, что возбужденное против него дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму сфальсифицировано СБУ.

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