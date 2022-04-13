Пока воин в поле: как жулики наживаются на родственниках военных

Родственников одного из погибших военнослужащих попытались ввести в заблуждение «специалисты службы безопасности банка» с пропиской на Украине, сообщил источник «Известий», близкий к семье. Мошенники планировали вывести с банковского счета семьи компенсацию, положенную от государства. Какие попытки хищений предпринимают преступники в отношении близких российских военнослужащих и как этому противостоять — в материале «Известий».

Знают о выплатах

Потерявшие близких в спецоперации на Украине россияне стали объектом охоты для телефонных мошенников, действующих с территории, подконтрольной киевскому режиму, и из Польши . Об этом говорят попытки хищений средств с банковских карт, которые начались еще в марте. Источник «Известий» сообщил о подобном звонке родителям погибшего военнослужащего, которые имеют право на компенсацию и другие выплаты.

«Парень погиб еще в начале спецоперации. Обратилась ко мне знакомая его родителей — они были встревожены звонком неизвестных якобы из службы безопасности банка. Пытались заставить сделать манипуляции с переводом денег, которые якобы хотели похитить. Звонили с номера: +48577463855. Это польский код. Казалось бы, обычные мошенники. Но интересно другое — родители живут в глубинке, никто их раньше не беспокоил, да и они не могли быть кому-либо интересны. О гибели сына им сообщили его товарищи через третьи руки, но звонок был с украинской симки» , — рассказал собеседник. Он не исключает, что звонок мог быть перехвачен через технические каналы связи.

Впрочем, специалисты скептически относятся к этой версии.

Пока воин в поле Фото: REUTERS/Nacho Doce

— Вряд ли мошенники перехватывали какие-либо разговоры, — считает руководитель отдела компании «Код безопасности» Павел Коростелев. — Вероятно, они обнаружили документы российского военнослужащего на поле боя, через соцсети нашли его родственников, в том числе какие-то контактные данные, и стали звонить.

Так что конкретно в этом случае украинская SIM-карта не виновата.

Он уточнил, что использовать украинские, российские и любые другие SIM -карты во время проведения каких-либо боевых действий, как правило, строго запрещено.

— То есть военнослужащие на линии фронта имеют возможность работать только со специальными средствами связи — никаких телефонов и прочих бытовых способов общения. Почему? Потому что это может привести в том числе к обнаружению локации, — добавил эксперт.

По его мнению, мошенники, имея информацию о погибшем военнослужащем, пошли по классической схеме телефонного обмана.

Пока воин в поле Фото: Global Look Press/dpa/Paul Zinken

— Здесь главный совет — не публиковать лишних контактных данных в социальных сетях, а если публиковать, то в дальнейшем быть критичным к любой поступающей информации, — отметил Коростелев.

Экспортный вариант мошенничества

Украинским подразделениям информационно-психологических операций удалось выйти на международный уровень. Деятельность преступников, действующих по кальке спецов из этого подразделения ВСУ, еще год назад была замечена в Польше. Проблема быстро вышла на передовицы газет и новостные сайты из-за атак на местных селебрити. Под классическую схему об угрозе хищения средств со счета попал польский футболист Роберт Левандовски. Его попытались обмануть жулики под видом сотрудников службы безопасности и полиции. А телеведущую Агнешку Хёй хотели склонить к сотрудничеству от имени полиции под предлогом возможного взлома ее аккаунтов в соцсетях — вероятно, целью обмана также была передача злодеям секретного кода из банка, пишут местные СМИ. Одна из звезд, имя которой не называется, все-таки перевела аферистам сумму, эквивалентную $40,6 тыс. Вместе с тем атаки на россиян участились с телефонных номеров, зарегистрированных в Польше.

В период времени, совпавший с началом специальной военной операции и отключением сотовой связи с Россией, на жителей нашей страны посыпались «удары» мошенников. Отечественные операторы еще в начале марта предупредили о роботизированных обзвонах из-за границы с призывами или просьбами помочь родственникам.

«Мы действительно фиксируем новый вид голосового спама. Звонки с использованием подменных номеров поступают из-за границы. Они становятся дополнительным фактором тревоги для людей и несут риск финансовых потерь» , — пояснили в одной из компаний.

Пока воин в поле Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Напомним, резкое снижение количества звонков мошенников зафиксировала «Лаборатория Касперского» 1 марта. Количество ежедневных звонков упало в два раза. Также снижение активности киберпреступников, в том числе нацеленных на хищение личных средств граждан России, связывали с ударом российских ВКС по инфраструктуре 72-го центра информационно-психологических операций в начале марта.

Удар по кошельку и нервам

Помимо точечных ударов по конкретным людям, украинские мошенники (большинство звонков приходят с подконтрольных киевскому режиму территорий) пытаются заработать с помощью массового телефонного спама. Опять же роботизированные системы массово обзванивают россиян от имени общественных организаций и сообщают, что объявлен сбор средств якобы на транспортировку погибших солдат ВС РФ.

Несколько таких случаев зарегистрированы в Свердловской области. Глава регионального Союза комитета солдатских матерей Марина Лебедева (обзвон осуществлялся от имени этой организации) сообщила e1.ru, что никаких сборов никогда не открывалось.

Пока воин в поле Фото: РИА Новости

— Это ужасно, цинизм высшей степени, у меня нет слов. Мошенники пытаются наживаться на горе, когда все ждут живыми своих сыновей и мужей, — сказала Лебедева журналистам.

Вымогательство за жизнь

Не исключено, что киевский режим в кооперации с оргпреступностью будет пытаться монетизировать вопрос с военнопленными, и эта деятельность уже ведется. Несколько дней назад спецслужбы в Нижнем Тагиле задержали троих мужчин, которые намеревались получить 10 млн рублей от жены военнослужащего, попавшего в плен на Украине. Ранее жительница Нижегородской области добавилась в тематические чаты для получения информации о супруге, пропавшем на территории СВО, так как он перестал выходить на связь. К ней обратились неизвестные и предоставили видеозапись с допросом ее мужа.

Как позже выяснилось, это видео было предоставлено одним из предполагаемых сообщников, который сотрудничал с украинским call-центром. Они ввели женщину в заблуждение, сообщив, что от них зависит судьба военного, и запросили 10 млн рублей за его жизнь. Чтобы подтвердить серьезность своих намерений они прислали ей фото мужчины в форме, лежащего вниз лицом — снимок, вероятно, тоже нашли на просторах сети. Женщина согласилась отдать им 400 тыс. рублей, но передача средств уже проходила под контролем оперативников. Следствие проводится по статье о мошенничестве, также устанавливаются другие возможные сообщники преступления.

Пока воин в поле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«К сожалению, далеко не всегда речь идет об обмане или блефе. Во время военных конфликтов оживляется такого рода преступная деятельность. Сегодня еще и соцсети помогают сделать этот бизнес эффективным и фактически безнаказанным. Во время боевых действий на Кавказе такой бизнес был широко распространен: как правило, боевики отпускали одного из пленных, чтобы он донес предложение о выкупе до родственников других пленников. Потом они самостоятельно приезжали за своими родными с деньгами. Или обмен передавался через посредников. Как правило, обмен проходил без обмана. Речь шла минимум о тысячах долларов. Сегодня ситуацию преступникам упрощают средства связи, интернет, различные чат-боты и тематические каналы, средства. Это огромное испытание для близких военнопленных», — рассказал «Известиям» ветеран одной из силовых структур.