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Спикер парламента Грузии Папуашвили отказался от посещения Бучи из-за действий Украины

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Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отказался от визита в украинский город Буча, ставший известным после провокаций Киева в сторону Москвы.

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«Я хотел бы, чтобы отдельные представители украинского правительства полностью понимали сильную поддержку, которую грузинский народ и его правительство оказывают Украине и украинскому народу. Эта поддержка и партнерство наших стран не заслуживают попыток высокопоставленных чиновников Украины отделить грузинский народ от своего правительства. <…> На фоне непонятности этих вопросов официальное приглашение выглядит неуместным», — заявил он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Грузинского политика пригласил в Бучу спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

До этого вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Грузия якобы предоставляет России свои территории «для контрабанды военной техники и запчастей». В Грузии эти обвинения отвергают. Служба госбезопасности страны потребовала от Украины представить доказательства в подтверждение этих заявлений, пишет «Газета.Ru».

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

6 апреля российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Киев наращивает антироссийскую дезинформационную кампанию и продолжает выступать с обвинениями в адрес военнослужащих России. В этой связи инициатива украинской стороны искать пути дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины вызывает большие сомнения.

5 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что откровенная надуманность и лживость утверждений о неких «военных преступлениях» российских военнослужащих, которые проводят спецоперацию по защите населения Донбасса, похожа на повод сорвать ведущиеся российско-украинские переговоры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в свою очередь, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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