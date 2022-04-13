В Минэнерго прокомментировали ход переговоров по оплате газа за рубли

Конструктивно настроенные страны изучают возможность оплаты в рублях. Об этом в интервью «Известиям» рассказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

«Такая форма расчета никак не увеличивает затраты покупателей. Нужно также иметь в виду, что другие игроки не могут сегодня обеспечить замену российскому газу ни по объемам, ни по наличию соответствующей инфраструктуры. Мы наблюдаем реальные переговоры с компаниями, со странами, которые рассматривают такую возможность (расчета в рублях. — «Известия»)», — сказал он.

Что касается отказа США от российских энергоресурсов, в том числе нефти, газа, а также намерений ЕС последовать их примеру, то, по словам министра, отказ как таковой еще не наступил.

«Нивелировать потери можно только поиском новых альтернативных маршрутов и новых рынков, чем мы сегодня вместе с компаниями и занимаемся», — сказал он.

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«Конструктивно настроенные страны изучают возможность оплаты в рублях»