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Более 1 тыс. украинских военных сдались в плен силам ДНР в Мариуполе

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Силам Донецкой Народной Республики (ДНР) в Мариуполе сдались в плен 1009 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 апреля сообщает штаб территориальной обороны республики.

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«В Мариуполе сложили оружие еще 1009 военнослужащих Украины, которые приняли решение сохранить жизнь и сдаться в плен группировке войск ДНР», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

При этом не уточняется, когда именно украинские военные сложили оружие.

Ранее в этот день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение более 1 тыс. морских пехотинцев ВСУ в Мариуполе сдаться в плен является правильным выбором. Он отметил, что среди сдавшихся в плен солдат есть раненые.

9 апреля украинские военные признались в снижении боевого духа среди бойцов ВСУ. На опубликованной видеозаписи взятые в плен солдаты заявляют, что боевой настрой у них плохой.

Ранее, 4 апреля, Кадыров сообщил, что более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским Вооруженным силам в Мариуполе. Он отметил, что морпехи находятся в полной безопасности, и призвал украинских военных вместе с российскими навести порядок в стране ради мирной жизни.

В тот же день Минобороны РФ заявило о сохранении жизни украинским военным и наемникам, которые решат сложить оружие и покинуть Мариуполь.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе. Как подчеркивали в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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