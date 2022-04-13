Более тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе

В Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Об этом в среду, 13 апреля, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В городе Мариуполь, в районе металлургического комбината «имени Ильича», в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой Народной Республики, добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты», — сообщил он.

По его словам, среди сдавшихся 47 военнослужащих женского пола, кроме того, 151 человек ранен, им была оказана первичная медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу Мариуполя.

Ранее в этот день глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что решение более тысячи морских пехотинцев ВСУ в Мариуполе сдаться в плен является правильным выбором.

9 апреля украинские военные признались в снижении боевого духа среди бойцов ВСУ.

4 апреля в Мариуполе также более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским вооруженным силам. Тогда Минобороны РФ заявило о сохранении жизни украинским военным и наемникам, которые решат сложить оружие и покинуть Мариуполь.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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