Прямой эфир
Армия
ВС России уничтожили два склада вооружения ВСУ и четыре вертолета
Мир
Более тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе
Интернет
Приложение «СберБанк Онлайн» стало недоступно в Google Play
Мир
Власти Чехии выделили €184 млн на принятие беженцев с Украины
Мир
Президент Венесуэлы назвал фашизмом атаки на русскую культуру
Мир
Иностранные онлайн-магазины блокируют платежи по выпущенным в России UnionPay
Мир
Более 1 тыс. украинских военных сдались в плен силам ДНР в Мариуполе
Мир
Макрон запланировал вновь переговорить с Путиным и Зеленским
Экономика
Товарооборот России и Китая за первый квартал 2022 года вырос на 28,7%
Мир
Президенты Польши и стран Балтии посетят Киев 13 апреля
Мир
Лукашенко заявил о готовности учить Запад противостоять санкциям
Сюжет:

Более тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Об этом в среду, 13 апреля, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Подавленное построение: Россия активизировала удары по украинской ПВО
В Мариуполе штурмующие войска предотвратили попытку украинских подразделений вырваться из окружения

«В городе Мариуполь, в районе металлургического комбината «имени Ильича», в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой Народной Республики, добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты», — сообщил он.

По его словам, среди сдавшихся 47 военнослужащих женского пола, кроме того, 151 человек ранен, им была оказана первичная медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу Мариуполя.

Ранее в этот день глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что решение более тысячи морских пехотинцев ВСУ в Мариуполе сдаться в плен является правильным выбором.

9 апреля украинские военные признались в снижении боевого духа среди бойцов ВСУ.

4 апреля в Мариуполе также более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским вооруженным силам. Тогда Минобороны РФ заявило о сохранении жизни украинским военным и наемникам, которые решат сложить оружие и покинуть Мариуполь.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022