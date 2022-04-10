Украинские солдаты заявили о снижении боевого духа в ВСУ

Украинские военные признались в снижении боевого духа среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), определив его уровень как «ниже среднего», о чем стало известно в субботу, 9 апреля.

На кадрах у двух взятых в городе Рубежное Луганской Народной Республики (ЛНР) в плен солдат Вооруженных Сил Украины (ВСУ) спрашивают, как у них дела с боевым духом. Бойцы отвечают, что он у них «плохой», а настрой — «ниже среднего», следует из видео, опубликованного в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

8 апреля Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от националистических батальонов на 98%. Остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который был переоборудован ими в крепость.

5 апреля он сообщал, что большая часть артиллерии и живой силы противника уничтожена. Подобная положительная динамика, подчеркивал он, наблюдается повсюду.

А 4 апреля, по словам главы Чечни, более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским вооруженным силам в Мариуполе. Он отметил, что сдавшиеся в плен морпехи находятся в полной безопасности, и призвал украинских военных вместе с российскими навести порядок в стране ради мирной жизни.

В тот же день Минобороны РФ заявило о сохранении жизни украинским военным и наемникам, которые решат сложить оружие и покинуть Мариуполь.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе. Как подчеркивали в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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