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Кадыров назвал правильным решение тысячи солдат ВСУ в Мариуполе сдаться

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Решение более тысячи морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мариуполе сдаться в плен является правильным выбором. Соответствующее заявление сделал 13 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Более тысячи морпехов ВСУ сдались сегодня в Мариуполе в плен. Это правильный выбор. Не стоит бояться. Подумайте о родных, раненых, о своих и чужих жизнях, о том, как шальная пуля может принести в дом трагедию», — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что среди сдавшихся в плен солдат есть раненые. Между тем «бойцы ВСУ не знают, что делать с ранеными». При этом украинские группировки «разбиваются ежедневно одна за другой».

Также глава республики подчеркнул, что в недрах «Азовстали» находятся около двухсот раненых украинских военных.

Ранее в среду военный обозреватель Семен Пегов в своем Telegram-канале сообщил, что в Мариуполе предпочли сдаться в плен два батальона ВСУ, это около тысячи бойцов. Среди них есть порядка 300 раненых.

9 апреля попавший в плен украинский солдат рассказал, сколько боевиков сейчас находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. На данный момент на территории завода находятся 200–300 наемников, но из какой они страны, не уточняется. Кроме того, пленный отметил, что на «Азовстали» расположились 1500–2000 боевиков «Азова» (запрещенная в РФ организация).

4 апреля глава Чечни рассказал, что более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским вооруженным силам в Мариуполе. Он отметил, что сдавшиеся в плен морпехи находятся в полной безопасности, и призвал украинских военных вместе с российскими навести порядок в стране ради мирной жизни.

В тот же день Минобороны РФ заявило о сохранении жизни украинским военным и наемникам, которые решат сложить оружие и покинуть Мариуполь.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе. Как подчеркивали в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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