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В Турции нейтрализовали обнаруженную в Черном море мину

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В Турции успешно нейтрализовали обнаруженную в среду, 6 апреля, дрейфующую мину в Черном море. Об этом сообщили в министерстве национальной обороны страны.

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«Обнаруженная возле острова Кефкен мина была успешно нейтрализована подразделениями подводной обороны», — сообщили в ведомстве.

29 марта официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сообщения о дрейфующих минах в Черном море вызывают чрезвычайную обеспокоенность в организации. По его словам, размещение мин может повлиять на международное судоходство. В частности, он отметил, что район Черного моря имеет важное значение для экспорта продовольствия из России и с Украины.

26 марта начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что угроза дрейфа сорванных якорных мин вдоль побережья причерноморских государств сохранится при ухудшении гидрометеорологических условий.

Предупреждение было разослано после того, как 19 марта ФСБ России сообщила, что ВМС Украины установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Из-за обрывов тросов мины под воздействием ветра и течения могут свободно перемещаться в западной части Черного моря.

Это не первый случай обнаружения мин турецкой стороной. Так, в конце марта Турция обнаружила мину старого образца в Босфорском проливе. Еще одну обнаружили рыбаки недалеко от якорной стоянки Сарыер-Тюркели.

Мины были установлены после объявления РФ о начале проведения спецоперации по защите Донбасса 24 февраля. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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