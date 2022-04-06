В Турции обнаружили еще одну мину в Черном море

Турецкое министерство обороны сообщило об обнаружении еще одной подводной мины в Черном море недалеко от границ с Болгарией и Турцией в среду, 6 апреля.

«28 марта 2022 года недалеко от границы с Болгарией у побережья Игнеады была обнаружена мина. Туда была оперативно направлена команда подводной обороны. Мина была взята под контроль, началась операция по ее нейтрализации», — сообщается в распространенном заявлении министерства.

19 марта в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ рассказывали о том, что в Черном море из-за обрыва якорей дрейфуют мины и они установлены Украиной для защиты своих портов.

Утром 28 марта у побережья Игнеады недалеко от границы с Болгарией была найдена мина. Об этом сообщили в минобороны Турции. Турецким военным удалось ее обезвредить.

Украина начала устанавливать мины на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля.

Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.