Прямой эфир
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского
Мир
Захарова предупредила об ответных мерах за высылку Норвегией трех дипломатов РФ
Мир
Путин и Вучич заявили о необходимости начать переговоры по газу
Экономика
В Германии признали отсутствие рычагов давления у ЕС на Москву
Общество
Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище
Общество
Милонов призвал сократить рабочий день в России до семи часов
Мир
В МИД Китая заявили о выгоде США от санкций против России
Мир
Посольство РФ в Греции выразило протест из-за высылки дипломатов
Общество
В ЛДПР назвали смерть Жириновского ударом для всей России
Мир
В Австрии указали на сильную зависимость страны от российского газа
Мир
Американский эксперт заявил о превращении Украины в оружие против России

В Турции обнаружили еще одну мину в Черном море

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турецкое министерство обороны сообщило об обнаружении еще одной подводной мины в Черном море недалеко от границ с Болгарией и Турцией в среду, 6 апреля.

Старик и Черное море: самый возрастной корабль ВМФ возвращается в строй
Сторожевой ветеран «Ладный» выйдет после ремонта на ходовые испытания этой весной

«28 марта 2022 года недалеко от границы с Болгарией у побережья Игнеады была обнаружена мина. Туда была оперативно направлена команда подводной обороны. Мина была взята под контроль, началась операция по ее нейтрализации», — сообщается в распространенном заявлении министерства.

19 марта в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ рассказывали о том, что в Черном море из-за обрыва якорей дрейфуют мины и они установлены Украиной для защиты своих портов.

Утром 28 марта у побережья Игнеады недалеко от границы с Болгарией была найдена мина. Об этом сообщили в минобороны Турции. Турецким военным удалось ее обезвредить.

Украина начала устанавливать мины на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля.

Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022